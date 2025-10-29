Совет Республики ратифицировал соглашения о визах с пятью странами

Создать условия для укрепления деловых контактов, привлечь новые инвестиции и увеличить туристический поток. Совет Республики ратифицировал ряд международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создать условия для укрепления деловых контактов, привлечь новые инвестиции и увеличить туристический поток. Совет Республики ратифицировал ряд международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, белорусы смогут посещать Колумбию без виз на срок не более 90 дней. Упрощенный режим въезда также распространяется на Лаос: нашим туристам разрешено находиться в этой стране до 30 дней без оформления разрешительных документов. Расширится и деловое взаимодействие с государствами Африки. Правила безвизового въезда будут действовать при посещении Гвинеи-Бисау, Зимбабве и Уганды – касается это владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.
Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нам эти регионы интересны. Действительно, это взаимовыгодная работа. Прежде всего упростится порядок перемещения граждан в наши государства. Соответственно, это торгово-экономическое развитие, соответственно, это культурное развитие, в том числе это и увеличение туристического потока. Это в любом случае взаимовыгодно для любого государства, в том числе и для государства Беларуси.
Парламентарии также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Турцией. Теперь водители, занятые в международных грузо- и пассажироперевозках, смогут находиться на территории страны-партнера до 90 дней без виз. Эта мера призвана упростить работу транспортного сектора и повысить его эффективность.