Это останется детям и внукам! Президентский Указ №116 сохранил душу белорусской глубинки

Строить и жить белорусам помогает не только песня, но и законы. За последние 30 лет в сфере земельных вопросов приняты немало фундаментальных мер. И к Году благоустройства мы подошли с пакетом документов, которые дают зеленый свет в решении хозяйских вопросов: например, выкупить домик всего за одну базовую величину, купить древесину для стройки со скидкой 50 %, плюс обновленный Кодекс о земле. Все это крепкий фундамент, который облегчит тяготы строительства и ремонта в сельской местности, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці».

После распада СССР белорусское село дышало на ладан. Став Президентом Беларуси, Александр Лукашенко в ручном режиме боролся едва ли не за каждый поселок, комфорт и высокие стандарты жизни его жителей. Сегодня количество агрогородков увеличилось до 2 тысяч. Молоко и мясо стали нашей валютой. Но на карте страны немало точек, где сельская местность застыла в ожидании ренессанса.

Чтобы сохранить душу белорусской глубинки, глава государства принимает ряд законов, которые для рачительного хозяина – как бальзам на душу. Один из них – Указ № 116. Он позволяет приобрести пустующие дома всего за одну базовую величину. Свою эффективность документ доказал уже в первый год работы – пустующих и ветхих домов на селе стало на 25 % меньше. Сегодня новых хозяев обрели более полутора тысяч домов с забытыми адресами.

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Поэтому государство сейчас делает все для того, чтобы ты мог приехать в деревню, в самую отдаленную, какую угодно. Кто хочет дикой природы – едь подальше. Кто хочет более благоустроенного – едь поближе. Покупай дома, которые продаются сейчас за одну базовую величину. Прикладывай туда руки, а для мужчины это естество, само существо – что-то делать, а не просто лежать. И, пожалуйста, живи, и это останется твоим детям, останется твоим внукам.

Указ № 116 заметно оживил рынок недвижимости в сельской местности. Под его эгидой тысячи белорусов продолжают поиски идеального места для отдыха. Сегодня каталог пустующих домов в Беларуси насчитывает порядка 25 тысяч домов. Все они внесены в Единый реестр, где желающие приобрести недвижимость могут присмотреться к будущей покупке. Лидер – Брестская область, там готовы к продаже более 4 500 строений. Меньше всего пустующих домов в Минской области.