Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны

Гость программы «Сенат» – член Совета Республики, председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин.



Виолетта Шаблинская, СТВ:

Фильм «Душа защитника». Какие у вас первые впечатления от просмотра?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

На полях горячей войны, вооруженных конфликтов есть эффективное оружие. Так вот этот фильм – это «Орешник» на фронтах идеологической войны. Это то оружие, которым мы можем защитить нашу молодежь от той бесовщины, которую сегодня пытаются им навязать. Для меня особо ценно то, что с экрана разговаривает одно поколение. Ведь фильм обращен к молодежи. И когда с экрана к ним обращаются практически их ровесники, на плечах которых сегодня лежит огромная ответственность, это дорогого стоит. И именно это сработает, я больше чем уверен.

Виолетта Шаблинская:

В стране Год белорусской женщины, и как раз в фильме моего коллеги Григория Азаренка «Душа защитника» есть блок, который посвящен девушке. Символично он называется «Катюша». Девушка, женщина, которая посвящает свою жизнь служению Родине, какая она?