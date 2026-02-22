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Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны

22 февраля 2026 13:50
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Гость программы «Сенат» – член Совета Республики, председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин. 

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Фильм «Душа защитника». Какие у вас первые впечатления от просмотра?

Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны-2

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
На полях горячей войны, вооруженных конфликтов есть эффективное оружие. Так вот этот фильм – это «Орешник» на фронтах идеологической войны. Это то оружие, которым мы можем защитить нашу молодежь от той бесовщины, которую сегодня пытаются им навязать. 

Для меня особо ценно то, что с экрана разговаривает одно поколение. Ведь фильм обращен к молодежи. И когда с экрана к ним обращаются практически их ровесники, на плечах которых сегодня лежит огромная ответственность, это дорогого стоит. И именно это сработает, я больше чем уверен. 

Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны-4

Виолетта Шаблинская:
В стране Год белорусской женщины, и как раз в фильме моего коллеги Григория Азаренка «Душа защитника» есть блок, который посвящен девушке. Символично он называется «Катюша». Девушка, женщина, которая посвящает свою жизнь служению Родине, какая она? 

Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны-6

Александр Горошкин:
Она, в первую очередь, всегда любящая, заботливая, если мы говорим о матери. Она верная и преданная, если мы говорим о спутнице жизни. И она очень активная и ответственная, если мы говорим о государственной службе. 

Из личного опыта, девушки, женщины, которые проходили службу рядом со мной, даже фору давали мужчинам в плане ответственности за порученный участок работы. Если на этом участке работы находилась женщина-военнослужащая, то практически можно было не контролировать. 

Наши белорусские женщины не любят особого контроля, они тихо и спокойно делают свою работу. 

Подробности смотрите в видео.

# Кино # Интервью # Александр Горошкин

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