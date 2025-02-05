В Могилёве открыли просветительский центр для занятий искусством и творчеством

Пространство для духовного развития детей и взрослых. В Могилеве открыли просветительский центр, где дети, молодежь и взрослые смогут заниматься искусством и творчеством. Этого события местные жители ждали с нетерпением. Возведение объекта заняло 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свобода слова и вероисповедания давно стали визитной карточкой нашей страны. Многие годы в Беларуси поддерживается многоконфессиональный мир. Главный раввин Могилева подчеркнул, что двери центра будут открыты для всех и каждого.

Проект реализовали благодаря поддержке областной и городской вертикали власти, а также местной еврейской общины и, конечно, неравнодушных белорусов.

Мендель Альперович, главный раввин Могилевской еврейской областной общины: Мы хотим много программ сделать про искусство и творчество. То есть всякие программы, которые развивают талант детей и молодежи. Я в Могилеве больше 20 лет. Мы живем в хорошем месте. Я это место очень люблю, моя семья тоже. Дай Бог, желаю нашей стране, чтобы все так и продолжалось – мирное небо.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного Совета депутатов:

Уникальность нашего государства, одна из визитных карточек помимо чистоты и спокойствия – это возможность, данная нашим гражданам, свободы слова, свободы вероисповедания. Этот центр будет служить местом притяжения, куда будут приходить взрослые и дети.

Культурно-образовательный центр – настоящий символ толерантности. В нашей стране зарегистрировано свыше 3 500 религиозных организаций и свыше 3 000 общин. Такое многообразие результат нашего исторического пути. Сегодня Беларусь остается уникальным примером государства, где общая история и уважение к традициям помогают сохранять гармонию в обществе.