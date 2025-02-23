Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика
23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Какой смысл приобрел сегодня праздник мужества и чести? В апреле 2024 года на Всебелорусском народном собрании были приняты новая Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Как положение этих документов позволили обеспечить безопасность страны и какой престиж сегодня имеет армейская служба?
Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, председателем Могилевского областного совета депутатов Александром Григорьевичем Горошкиным.
Какое значение приобрел День защитников Отечества сегодня?
Виолетта Шаблинская, СТВ:
23 февраля мы отмечаем День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. На ваш взгляд, какой смысл приобрел этот праздник сегодня?
Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Более 70 лет мы отмечали этот праздник как День советской армии и военно-морского флота. И только с момента образования нашего государства как независимого государства, как независимой страны этот праздник поменял название на День защитников Отечества и Вооруженных Сил. И я считаю, что это абсолютно не просто так. Дело в том, что поменялась сама идея защиты своего государства.
Если раньше мы все надеялись на многомиллионную советскую армию, что она защитит мирное население от тех угроз, которые могут исходить извне, то когда мы стали самостоятельным государством, мы стали прекрасно понимать, что одна армия в этой войне не выиграет. Есть хорошее изречение о том, что можно победить любую армию, самую обученную, самую вооруженную, но нельзя победить народ. И поэтому и смысл этого праздника абсолютно поменялся. Сейчас мы отмечаем его как День защитника Отечества. А защитники Отечества – это все население нашей страны от мала до велика.
Виолетта Шаблинская:
Вы сами долго служили в армии, были военкомом и могли наблюдать настроение призывников. Если сравнивать то время и сегодня, какой имидж и статус имеет служба в армии?
Александр Горошкин:
Отношение к службе в армии менялось точно так же у призывников, как и у всего населения. Ведь чего греха таить, и я эти времена хорошо помню, будучи еще совсем молодым лейтенантом, вернувшись с Крайнего Севера служить сюда, когда стали образовываться самостоятельно вооруженные силы, тогда наше политическое руководство бросило в народ такую фразу: армія нам непатрэбна. Соответственно, и отношение у людей точно такое же. Это люди, которые только бюджет съедают, это дармоеды, они не нужны.
К счастью, был избран всенародный Президент, который в корне все поменял со своим приходом на должность Главнокомандующего. И вот с этих моментов стало меняться и отношение у общества, соответственно, и у молодежи. Если раньше в армию было престижным не пойти, сославшись на состояние здоровья и другими способами, откупившись, как тогда говорили, то сейчас вернулись к тому статусу, который имели люди в погонах после Великой Отечественной войны. Когда самый уважаемый человек в обществе – это человек в погонах.
Как Концепция нацбезопасности и Военная доктрина обеспечивает мир в стране?
Виолетта Шаблинская:
В апреле прошлого года на Всебелорусском народном собрании были приняты новая Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Как положения этих документов смогли обеспечить безопасность страны?
Александр Горошкин:
Если брать в широком смысле Концепцию национальной безопасности, которая предусматривает обеспечение безопасности нашего государства во всех сферах. Как пример, туда была внесена целая новая глава, новая сфера, такая как биологическая безопасность государства. Да, там в том числе вопросы, касающиеся продовольственной безопасности, демографической, но вот было включено и новое понятие. Военная доктрина расширяла понятие, как мы будем защищать наше государство в случае, если вдруг на нашу территорию будет вторжение извне.
И отдельно хотел бы отметить тот факт, что на прошлом Всебелорусском народном собрании, которое уже собиралось в новом статусе, первыми документами, которые рассматривались и принимались, это были как раз документы, касающиеся Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. Это как раз говорит о важности этих документов на современном этапе. Для того чтобы наши люди могли спокойно жить и трудиться, нужно обеспечить самое главное – безопасность нашего государства.
Подробнее в видео.
80-летие Великой Победы – почему это много значит для Беларуси?
Виолетта Шаблинская:
Этот год у нас ознаменован 80-летием со Дня Великой Победы. Совместный проект Совета Республики и Совета Федерации – «Поезд Памяти». Насколько он значим и важен, особенно в этом году?
Александр Горошкин:
Он важен тем, что участие там принимает молодежь. Причем молодежь не только нашей республики, а молодежь соседней страны, нашей братской страны – Российской Федерации. У нас одна историческая память, поэтому передавать мы эту историческую память должны всем поколениям. И этот замечательный проект уже доказал свою необходимость, а тем более в такой юбилейный год, когда мы должны всему миру заявить о нашей Великой Победе.
Виолетта Шаблинская:
Буйничское поле, Хатынь и Курган Славы – это символы нашей Победы и нашей трагедии. Как сегодня сохранить историческую память?
Александр Горошкин:
Наша родная Беларусь отличается тем, что мы не только сохранили памятники героям прошлой войны, нашим дедам и прадедам, но и возводим новые. Я вам могу сказать о том, что только на территории Могилевской области за последние три года возведено пять памятников и монументов тем славным годам в нашей истории. Именно на этом поле первый раз за историю Великой Отечественной войны на 24 дня был остановлен германский вермахт. Брестская крепость – это крепость, целый город, который защищала советская армия, Красная армия, в составе которой, кстати, были не только белорусы и русские. Здесь были и узбеки, здесь были и таджики. Поэтому это поле, которое объединяет всех людей бывшего Советского Союза.
Виолетта Шаблинская:
Наша программа выходит в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Что Вы можете пожелать коллегам?
Александр Горошкин:
Я благодарен за то, что имею такую уникальную возможность в этот праздничный день поздравить всех, кто в разные годы своей жизни стоял в стройном армейском ряду, обеспечивал мир и спокойствие на нашей земле. Я желаю всем военнослужащим, ветеранам Вооруженных Сил крепчайшего здоровья, мирного неба! И помнить, что в единстве наша сила.