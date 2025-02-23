Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Какой смысл приобрел сегодня праздник мужества и чести? В апреле 2024 года на Всебелорусском народном собрании были приняты новая Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Как положение этих документов позволили обеспечить безопасность страны и какой престиж сегодня имеет армейская служба?

Виолетта Шаблинская, СТВ:

23 февраля мы отмечаем День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. На ваш взгляд, какой смысл приобрел этот праздник сегодня?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Более 70 лет мы отмечали этот праздник как День советской армии и военно-морского флота. И только с момента образования нашего государства как независимого государства, как независимой страны этот праздник поменял название на День защитников Отечества и Вооруженных Сил. И я считаю, что это абсолютно не просто так. Дело в том, что поменялась сама идея защиты своего государства.

Если раньше мы все надеялись на многомиллионную советскую армию, что она защитит мирное население от тех угроз, которые могут исходить извне, то когда мы стали самостоятельным государством, мы стали прекрасно понимать, что одна армия в этой войне не выиграет. Есть хорошее изречение о том, что можно победить любую армию, самую обученную, самую вооруженную, но нельзя победить народ. И поэтому и смысл этого праздника абсолютно поменялся. Сейчас мы отмечаем его как День защитника Отечества. А защитники Отечества – это все население нашей страны от мала до велика.

Виолетта Шаблинская:

Вы сами долго служили в армии, были военкомом и могли наблюдать настроение призывников. Если сравнивать то время и сегодня, какой имидж и статус имеет служба в армии?

Александр Горошкин:

Отношение к службе в армии менялось точно так же у призывников, как и у всего населения. Ведь чего греха таить, и я эти времена хорошо помню, будучи еще совсем молодым лейтенантом, вернувшись с Крайнего Севера служить сюда, когда стали образовываться самостоятельно вооруженные силы, тогда наше политическое руководство бросило в народ такую фразу: армія нам непатрэбна. Соответственно, и отношение у людей точно такое же. Это люди, которые только бюджет съедают, это дармоеды, они не нужны.

К счастью, был избран всенародный Президент, который в корне все поменял со своим приходом на должность Главнокомандующего. И вот с этих моментов стало меняться и отношение у общества, соответственно, и у молодежи. Если раньше в армию было престижным не пойти, сославшись на состояние здоровья и другими способами, откупившись, как тогда говорили, то сейчас вернулись к тому статусу, который имели люди в погонах после Великой Отечественной войны. Когда самый уважаемый человек в обществе – это человек в погонах.

Как Концепция нацбезопасности и Военная доктрина обеспечивает мир в стране?