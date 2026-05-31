О ключевых задачах депутатов, женщинах-сенаторах и развитии регионов – интервью с Александром Горошкиным
Работа местных Советов депутатов – это не только заседания и официальные встречи, это постоянный контакт с людьми, решение повседневных вопросов и участие в развитии конкретных городов, районов и деревень. Какие задачи стоят перед депутатами на местах и с какими вопросами чаще всего обращаются люди?
Поговорили об этом с гостем программы «Сенат» на СТВ – членом Совета Республики Александром Горошкиным.
Анастасия Лавринчук, СТВ:
Какие ключевые задачи сегодня стоят перед депутатами местных Советов и какие новые подходы к работе с населением?
Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Те задачи, которые стоят перед депутатским корпусом страны, очень четко и емко обозначил наш национальный лидер. Депутатский корпус должен быть связующим звеном между людьми и властью. Мы должны максимальное время проводить именно в общении с людьми. Причем это общение должно быть живое. Сейчас времена требуют от нас принятия новых мер и способов работы с населением. И депутатский корпус всех уровней – сельисполкомы, районные, городские Советы, областной Совет – мы максимально стараемся уйти к людям и с ними работать.
С одной стороны, мы берем информацию, которую люди нам дают, чтобы уже как сенаторы принимать и вносить какие-то коррективы в законы, мы должны знать, как говорит Президент, чтобы эти законы работали для людей. Поэтому мы берем информацию там и доносим ее до сенаторов. А с другой стороны, мы рассказываем людям, чем живет государство, какие проблемы есть в государстве. какие вопросы решаются. Поэтому непосредственно живое общение с людьми дает возможность и нам эту правдивую информацию донести до людей.
Анастасия Лавринчук:
Как сегодня выстроено взаимодействие между местными органами власти и местными Советами депутатов? Какие совместные проекты вы могли бы назвать наиболее эффективными?
Александр Горошкин:
Мы прекрасно понимаем, что представительная власть, наша главная задача – доводить чаяния народа до тех, кто непосредственно выполняет эти мероприятия. Поэтому только тесное взаимодействие приведет к успеху. Если же не будет понимания между председателем районного исполнительного комитета и председателем районного Совета депутатов, задача не будет решена. И у нас на примере мы видим, как работает глава государства с руководством Совета Республики, Палаты представителей. Постоянное взаимодействие, заслушивает Президент доклады этих людей, и они ему дают информацию обратную, ту, которая идет от народа.
Точно так же и на уровне области. Теснейшее взаимодействие председателя областного исполнительного комитета со мной. То есть мы работаем в паре, в связке. И также это спускается и вниз. То есть председатель районного Совета депутатов постоянно находится на всех совещаниях. Он должен жить жизнью района, я в данном случае – в жизни области. И как не единожды говорила Наталья Ивановна Кочанова, для депутатского корпуса не наших вопросов быть не должно. В любой вопрос мы должны точно так же вникать, как вникает исполнительная власть.
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