О ключевых задачах депутатов, женщинах-сенаторах и развитии регионов – интервью с Александром Горошкиным

Работа местных Советов депутатов – это не только заседания и официальные встречи, это постоянный контакт с людьми, решение повседневных вопросов и участие в развитии конкретных городов, районов и деревень. Какие задачи стоят перед депутатами на местах и с какими вопросами чаще всего обращаются люди? Поговорили об этом с гостем программы «Сенат» на СТВ – членом Совета Республики Александром Горошкиным. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Какие ключевые задачи сегодня стоят перед депутатами местных Советов и какие новые подходы к работе с населением?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Те задачи, которые стоят перед депутатским корпусом страны, очень четко и емко обозначил наш национальный лидер. Депутатский корпус должен быть связующим звеном между людьми и властью. Мы должны максимальное время проводить именно в общении с людьми. Причем это общение должно быть живое. Сейчас времена требуют от нас принятия новых мер и способов работы с населением. И депутатский корпус всех уровней – сельисполкомы, районные, городские Советы, областной Совет – мы максимально стараемся уйти к людям и с ними работать. С одной стороны, мы берем информацию, которую люди нам дают, чтобы уже как сенаторы принимать и вносить какие-то коррективы в законы, мы должны знать, как говорит Президент, чтобы эти законы работали для людей. Поэтому мы берем информацию там и доносим ее до сенаторов. А с другой стороны, мы рассказываем людям, чем живет государство, какие проблемы есть в государстве. какие вопросы решаются. Поэтому непосредственно живое общение с людьми дает возможность и нам эту правдивую информацию донести до людей.