Прямой эфир

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты

03 февраля 2025 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Популяризация здорового образа жизни, экология, благоустройство, сохранение исторической памяти. В Могилевской области появятся новые объекты и туристические маршруты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты-2

Гражданские инициативы получат поддержку из областного бюджета. В конкурсе приняли участие все районы, а для оценки проектов была создана комиссия с участием независимых экспертов. Из 32 проектов треть посвящена истории: это возведение и ремонт памятников и мест боевой славы. Есть также инициативы, в основе которых строительство и обновление зон отдыха.

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты-4

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного Совета депутатов:
За 2024 год таких инициатив у нас в Могилевщине было реализовано 10 проектов. В 2025 поступило 50 заявок. Из них конкурсная комиссия предварительным отбором отобрала 35. Сегодня инициаторы на первом заседании конкурсной комиссии будут защищать свои инициативы.

В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты-6

Наталья Судиловская, первый секретарь Климовичского районного комитета БРСМ:
Сегодня я буду представлять проект, который будет иметь большую общественную значимость. Это место для отдыха в агрогородке Тимоново Климовичского района. В нем живут около 1,5 тысячи населения – 40 % составляют дети, подростки и молодежь. Но специально оборудованного места для отдыха нет.

Благоустройство родной земли и наведение порядка было и остается заботой не только местных властей, но прежде всего представителей трудовых коллективов, частных домовладений, а также инициативных граждан. 

# Год благоустройства # Александр Горошкин

Другие новости рубрики

Все новости
В Национальной школе красоты состоялся выпускной курсов обучения
03 февраля 2025 08:10

В Национальной школе красоты состоялся выпускной курсов обучения

Как защитить персональные данные в Сети? Советы от эксперта
03 февраля 2025 08:06

Как защитить персональные данные в Сети? Советы от эксперта

В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта
03 февраля 2025 07:31

В Минске прошёл чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта