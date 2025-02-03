В Могилёвской области появятся новые объекты и туристические маршруты

Популяризация здорового образа жизни, экология, благоустройство, сохранение исторической памяти. В Могилевской области появятся новые объекты и туристические маршруты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданские инициативы получат поддержку из областного бюджета. В конкурсе приняли участие все районы, а для оценки проектов была создана комиссия с участием независимых экспертов. Из 32 проектов треть посвящена истории: это возведение и ремонт памятников и мест боевой славы. Есть также инициативы, в основе которых строительство и обновление зон отдыха.

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного Совета депутатов: За 2024 год таких инициатив у нас в Могилевщине было реализовано 10 проектов. В 2025 поступило 50 заявок. Из них конкурсная комиссия предварительным отбором отобрала 35. Сегодня инициаторы на первом заседании конкурсной комиссии будут защищать свои инициативы.

Наталья Судиловская, первый секретарь Климовичского районного комитета БРСМ:

Сегодня я буду представлять проект, который будет иметь большую общественную значимость. Это место для отдыха в агрогородке Тимоново Климовичского района. В нем живут около 1,5 тысячи населения – 40 % составляют дети, подростки и молодежь. Но специально оборудованного места для отдыха нет.

Благоустройство родной земли и наведение порядка было и остается заботой не только местных властей, но прежде всего представителей трудовых коллективов, частных домовладений, а также инициативных граждан.