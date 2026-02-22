О модернизация армии, развитии ВПК и Дне защитников Отечества – интервью с сенатором Александром Горошкиным

Какой смысл приобрел сегодня День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, председателем Могилевского областного Совета депутатов Александром Горошкиным. Виолетта Шаблинская, СТВ:

День защитников Отечества и Вооруженных Cил Республики Беларусь в сегодняшних реалиях приобретает особый смысл. Какой потенциал у нашего народа к защите государства? Белорусы готовы встать на защиту Родины?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Даже если отмотать историю, раньше праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота. Посмотрите, насколько глубоко сейчас название этого праздника – День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Это говорит о многом. Это говорит прежде всего о том, что в неспокойное, турбулентное время, когда, к сожалению, огромное количество горячих конфликтов, защита Отечества приобретает совершенно другое значение. На сегодня защита Отечества – это не только прерогатива Вооруженных Сил, то есть прерогатива не только людей в погонах, которые своим жизненным путем, своей профессией избрали профессию Родину защищать. Это задача всего населения.

Виолетта Шаблинская:

Глава государства всегда говорит о том: хочешь мира – готовься к войне. И как раз таки сейчас в стране проходит проверка боеготовности. Почему она необходима именно сейчас и какие задачи она решает? Горошкин: фильм «Душа защитника» – это «Орешник» на фронтах идеологической войны.

Александр Горошкин:

Мы не воюющая страна, мы не воюющая армия. И наши ребята, офицеры, солдаты, овладевают эту сложную науку – защищать свою Родину – в тактических классах, на полигонах. Но для того чтобы понимать о готовности на деле, а не на бумаге, существуют такие проверки. Это абсолютно нормальная практика, она была всегда. Наш Президент – это не просто номинальная фигура, он Главнокомандующий Вооруженными Силами, и это его право проверить. Сейчас очень много вбросов о том, что Лукашенко не доверяет руководству Министерства обороны, он напрямую проверяет. Это глупость несусветная. Наш Главнокомандующий должен понимать, как готов не только солдат, как он владеет техникой, готова ли техника выполнять задачи по предназначению, а как готово командование бригад, Министерства обороны, Генерального штаба руководить этим процессом. Отсюда эти внезапные проверки, которые Президент проводит через Государственный секретариат.

Виолетта Шаблинская:

Милитаризация наших соседей и стран НАТО идет гигантскими темпами. Польша закупает большое количество оружия, у границ проводятся постоянные учения, перебрасываются войска. Какая у них главная цель?