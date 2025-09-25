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Новости по тегу #Александр Ефремов

Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино
25 сентября 2025 18:56

Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино

В Минске стартовала акция «На работу на велосипеде!»
19 сентября 2025 08:24

В Минске стартовала акция «На работу на велосипеде!»

«Правки должны касаться принципиально важных вещей». Александр Ефремов рассказал о цензуре в своей работе
23 июля 2025 20:31

«Правки должны касаться принципиально важных вещей». Александр Ефремов рассказал о цензуре в своей работе

О работе в театре, новых постановках и белорусском кино – большой разговор с Александром Ефремовым
13 июля 2025 08:00

О работе в театре, новых постановках и белорусском кино – большой разговор с Александром Ефремовым

Ефремов назвал свою любимую передачу на СТВ
13 июля 2025 07:51

Ефремов назвал свою любимую передачу на СТВ

«Будет две серии для телевизионного проката». Александр Ефремов рассказал, какой фильм хочет снять
13 июля 2025 07:44

«Будет две серии для телевизионного проката». Александр Ефремов рассказал, какой фильм хочет снять

Как снять качественный сериал? Вот несколько советов от эксперта
13 июля 2025 07:39

Как снять качественный сериал? Вот несколько советов от эксперта

Как подбирают артистов в Театр-студию Киноактера? Художественный руководитель назвал главный критерий
13 июля 2025 07:33

Как подбирают артистов в Театр-студию Киноактера? Художественный руководитель назвал главный критерий

Какое кино нужно современному зрителю? Ефремов рассказал, как достичь успеха
13 июля 2025 07:25

Какое кино нужно современному зрителю? Ефремов рассказал, как достичь успеха

Почему «Беларусьфильму» дают ещё один шанс? Мнение народного артиста Беларуси
13 июля 2025 07:18

Почему «Беларусьфильму» дают ещё один шанс? Мнение народного артиста Беларуси

О кино 90-х, белорусской культуре и новых фильмах – Александр Ефремов в «Рецепте настоящего белоруса»
07 июля 2025 16:41

О кино 90-х, белорусской культуре и новых фильмах – Александр Ефремов в «Рецепте настоящего белоруса»

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
20 мая 2025 13:42

Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»