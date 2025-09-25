Новости по тегу #Александр Ефремов

На протяжении пяти дней жюри предстоит оценить свыше 50 работ в разных жанрах. В числе участников как гуру киноиндустрии, так и молодые авторы.
Эта экологическая кампания ежегодно проводится в сентябре. На протяжении недели ее организаторы напоминают людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду.
«Я делал то, что хотел. Я делал так, как хотел. И снимал фильмы так, как хотел, и спектакли ставлю так, как считаю нужным».
«Смысл нашей жизни заключается для меня в одном – в самосовершенствовании».
«Я очень люблю ваши передачи о науке, которые идут на вашем канале».
«Мы сейчас сюжет с Валентином Залужным разрабатываем. Посмотрим, как он сможет быть реализован».
«Нужно понимать, для чего вы этот сериал снимаете. Есть задача какая-то, художественная задача, которую вы ставите для себя».
«Кто-то из больших артистов сказал, что для актера три часа – это, в общем, техника, профессия. И только три минуты из этих трех часов – это подлинное чувство».
«Я полагаю, что сейчас одно из наших возможных средств – это снимать кино о нас самих, о том, что с нами происходит в этой стране, именно сейчас и в это время».
«Может быть, это будет один из путей, который позволит сохранить студию».
Смотрите новый выпуск 13 июля на РТР-Беларусь в 10:15.
В 2025 году он пройдет с 31 октября по 7 ноября.
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