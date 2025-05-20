Начинается приём заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Начинается прием заявок на XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад». В 2025 году он пройдет с 31 октября по 7 ноября. Программа кинофорума обещает быть богатой и насыщенной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо семи традиционных показов, среди которых игровые, анимационные и фильмы для детей, добавится конкурс короткометражек. Фестиваль подарит зрителям и широкую программу внеконкурсных лент, встречи, мастер-классы, выставки, вернисажи – целый ряд культурных мероприятий. Так, в рамках года председательства Беларуси в ЕАЭС запланировано проведение дней национального кино стран – участниц объединения и наблюдателей при организации. Также состоятся показы картин о Великой Отечественной войне из подборки фильмов золотой коллекции стран СНГ.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси: Также будут продолжены хорошие традиции прошлого года. Это молодежные программы недели «Лiстапад» в Академии искусств, творческие мероприятия и образовательные мероприятия в Университете культуры и искусств, дни открытых дверей, дни студий, творческие встречи на киностудии «Беларусьфильм». Такая форма, которая предложена Союзом кинематографистов, как День духовности. По предложению Союза кинематографистов будет произведен круглый стол белорусских кинопроизводителей, приезжающих к нам сюда.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, председатель ММКФ «Лiстапад»:

Если в прошлом году было около 140 стран, надеемся, что и в этом году будет не меньше. А что ждут всегда от фестиваля? От фестиваля ждут одного – яркого, красивого, хорошего, нужного, человечного, любвеобильного и счастливого кино.

Сценарий, состав жюри, как и программа фестиваля, пока находятся на стадии разработки. Традиционно основные площадки кинофорума развернутся в Минске. В 2025 году к ним добавится и обновленный кинотеатр «Москва». Заглянет «Лістапад» и в регионы.