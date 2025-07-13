Почему «Беларусьфильму» дают ещё один шанс? Мнение народного артиста Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

Я полагаю, что в этом есть искреннее желание Александра Григорьевича, которое сопутствовало очень долгое время этой творческой среде, сохранить ее, оставить целой и, возможно, чего-то в конце концов добиться, какого-то реального результата. Хотя для меня реальный результат – это все, что я делал все эти годы. Может быть, это будет один из путей, который позволит сохранить студию, сохранить какие-то остатки штата, который был на киностудии. У нас была студия, которая постоянно получала переходящее знамя. «Партизанфильм».

Александр Осенко:

У вас очень классные военные фильмы.

Александр Ефремов:

Для меня это тоже было неожиданностью в том смысле, что я снял... У меня сейчас пять этих фильмов. Я ими горжусь. Я никогда не думал, что я буду снимать о войне.