В Минске стартовала акция «На работу на велосипеде!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В четырех точках города велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности радовали фруктами и приятными подарками.

Это одно из мероприятий «Недели мобильности», которая проводится уже 10-й год подряд. В программе – интерактивы, велопробеги, экоквесты, образовательные лекции, информационные часы. Завершится экологическая акция 22 сентября концертно-развлекательной программой у Дворца спорта.

Александр Ефремов, заместитель начальника отдела экологического регулирования использования территорий, информации и пропаганды экологических знаний Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если в рамках Недели мобильности мы проводим ряд мероприятий, которые направлены на профилактику, поощрение граждан использовать экологически чистые виды транспорта, как альтернативу личному автомобилю с двигателем внутреннего сгорания, то уже ближе к концу недели мы проводим акцию поощрительную «На работу на велосипеде!». Где велосипедистов, людей на моноколесах, средствах персональной мобильности мы угощаем фруктами, раздаем промо-продукцию нашу.

В ГАИ проводят профилактическую работу с водителями СПМ и не будут никого штрафовать – Кубраков.

Эта экологическая кампания ежегодно проводится в сентябре. На протяжении недели ее организаторы напоминают людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду. В Минске именно они являются главным источником загрязнения воздуха.