Как подбирают артистов в Театр-студию Киноактера? Художественный руководитель назвал главный критерий

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

Нет, это можно сравнивать, но я не откажусь ни от того, ни от другого. Потому что очень много для меня дал театр. В том смысле, что был промежуток времени, 90-е годы. Кстати, тогда благодаря Александру Григорьевичу сохранился наш театр, потому что во всех республиках Театры Киноактера закрыли, а в нашей он остался, до сих пор существует.

Александр Осенко:

Как вы туда подбираете актеров?

Александр Ефремов:

Критерий один – талант, есть он или нет его. Кто-то из больших артистов сказал, что для актера три часа – это, в общем, техника, профессия. И только три минуты из этих трех часов – это подлинное чувство, подлинная эмоция, глубокая, серьезная, заражающая зрителя. Великолепный Лев Николаевич Толстой сказал, что искусство – это обмен чувствами. Способны чувствовать или нет? Долго находиться на сцене, играть, играть отношения. Это самое главное, что простраиваешь.

Александр Осенко:

Да, в кино можно несколько дублей снять. А в театре, получается, надо на протяжении 2-3 часа.

Александр Ефремов:

В кино будет все в порядке. А в театре на сцене... Пришла актриса сегодня, поругалась с мужем, а ей надо играть комическую роль. А она сидит, рыдает, что мы разводимся. Ну, это я крайность беру. В общем, конечно, они должны чувствовать ответственность перед тем, что они делают.