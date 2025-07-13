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Ефремов назвал свою любимую передачу на СТВ

13 июля 2025 07:51
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера. 

Ефремов назвал свою любимую передачу на СТВ-2

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:
Я очень люблю ваши передачи о науке, которые идут на вашем канале. Мне это очень интересно. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Кстати, серию документальных фильмов «В поисках истины» снимаем мы сами. Телезритель смотрит, и у нас даже, знаете, неплохие показатели рейтингов. 

Александр Ефремов:
Интеллектуальный уровень этих ваших передач о науке, очень современный этот уровень. Я думаю, что оно востребовано. Это просто интересно. Появляются неожиданные вещи даже для тех, кто, полагаю, серьезно занимается наукой, но то, о чем вы говорите, о космосе, открытиях, там нет излишнего умствования или излишнего развития до дотошных теорий каких-то. 

# Интервью # Александр Ефремов # Александр Осенко

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