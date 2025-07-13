«Будет две серии для телевизионного проката». Александр Ефремов рассказал, какой фильм хочет снять

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

Над Чеховым, над «Чайкой».

Александр Осенко:

А в кино?

Александр Ефремов:

Мне бы очень хотелось снять картину о войне. 1945 год, в Беларусь возвращается мать, которая была увезена в Германию с двумя детьми. Они возвращаются. Это, так сказать, просто начальный сюжет. Мы сейчас его с Валентином Залужным разрабатываем. Посмотрим, как он сможет быть реализован. Но это дорогая картина. По крайней мере, вам, Александр Александрович, я вам покажу этот сценарий, когда мы закончим.

Александр Осенко:

Огромное спасибо. Он предполагает сериал или это полный метр?

Александр Ефремов:

Нет, это будет две серии для телевизионного проката, из которых можно потом будет смонтировать полный метр.