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«Будет две серии для телевизионного проката». Александр Ефремов рассказал, какой фильм хочет снять

13 июля 2025 07:44
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Над чем вы сейчас работаете?

«Будет две серии для телевизионного проката». Александр Ефремов рассказал, какой фильм хочет снять -2

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:
Над Чеховым, над «Чайкой».

Александр Осенко:
А в кино?

Александр Ефремов:
Мне бы очень хотелось снять картину о войне. 1945 год, в Беларусь возвращается мать, которая была увезена в Германию с двумя детьми. Они возвращаются. Это, так сказать, просто начальный сюжет. Мы сейчас его с Валентином Залужным разрабатываем. Посмотрим, как он сможет быть реализован. Но это дорогая картина. По крайней мере, вам, Александр Александрович, я вам покажу этот сценарий, когда мы закончим.

Александр Осенко:
Огромное спасибо. Он предполагает сериал или это полный метр?

Александр Ефремов:
Нет, это будет две серии для телевизионного проката, из которых можно потом будет смонтировать полный метр.

# Интервью # Александр Ефремов # Александр Осенко

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