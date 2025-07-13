О работе в театре, новых постановках и белорусском кино – большой разговор с Александром Ефремовым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера.

«Ефремов, ну ты и дал!» Народный артист Беларуси рассказал, как поступал во ВГИК Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

Я пришел, чтобы узнать оценку и чтобы забрать документы, поехать домой. Мне сказала девочка, которая сидела у нас в приемной комиссии, очень симпатичная девчонка, она пришла работать во ВГИК для того, чтобы выйти замуж или за артиста, в крайнем случае, за режиссера. Она спросила у меня фамилию. Я говорю: «Ефремов». Не стесняясь, потому что думаю, что сейчас скажет: два, ты же во ВГИК пришел поступать. Как мне сказал Саша Панкратов-Черный, который поступал четвертый или пятый раз, когда я ему сказал, о чем я писал, он сказал: «Ты что, это же ВГИК, разве туда такое пишут?» А мне эта девочка сказала: «Ефремов, ну ты и дал!» Я подумал, что, наверное, вообще что-то такое. Оказалось, поставили две пятерки, и одна из них моя. И там уже все стали говорить о том, что я поступил. И действительно, потом у меня была встреча с Александром Борисовичем, и я стал учиться. Это были самые прекрасные годы. Одни из самых прекрасных, потому что педагоги тогда были просто все народные, все звезды. Я их видел на экране, а тут они приходят к тебе на экзамены, это было что-то невообразимое. Первая любовь, ну вы понимаете. Потом приехал Туров Виктор Тимофеевич сказал: а не хочешь снять работу у нас на студии «Беларусьфильма». Я сказал – да. Приехал в Минск и снял работу. За диплом получил 5, я получил диплом с отличием. А снимал картину по Шукшину. Я был во ВГИКе, там после смерти Василия Макаровича учредили стипендию. Я был первым лауреатом этой стипендии. Я, конечно, снимал по Шукшину. У меня главную роль играл Александр Александрович Калягин с Женей Глушенко, с женой тогдашней. Я получил приз за лучшую режиссуру на фестивале молодого кино, а он получил приз за лучшую мужскую роль. «Здесь теперь все мое». Александр Ефремов рассказал, почему остался в Беларуси Александр Ефремов:

Я остался в Беларуси. Меня приглашал «Ленфильм». Там тоже были какие-то переговоры. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А почему вы остались в Беларуси? Александр Ефремов:

Как-то так сложилось. Я остался. Мне понравилось здесь. Как-то было тепло тут. По душе. Здесь семья у меня, здесь у меня дочь, здесь моя жена. Я остался и нисколько об этом не жалею, потому что здесь теперь все мое.

Александр Осенко:

А какие впечатления на тот момент у вас сложились о киностудии «Беларусьфильм»? Александр Ефремов:

Самые прекрасные. Это была действительно великолепная студия. На ней работали режиссеры Туров, Добролюбов, Никифоров, Миша Пташук, Валерий Рыбарев, Валера Рубинчик, Нечаев. Каждый фильм у этих персонажей был явлением. У них продолжал учиться всю жизнь.

«Беларусьфильм» растерял свой бренд? Мнение Александра Ефремова Александр Осенко:

Я мечтаю, чтобы у меня получилось так же, как у вас, снять когда-нибудь какой-нибудь фильм. Хотя я и не режиссер, считаю себя продюсером, учусь, по крайней мере, на это. К сожалению, не так глубоко знаю вашу фильмографию, вы уж меня за это простите. Но я знаю одно, когда в Новополоцке мы создавали телеканал «Звезда» военно-патриотический, это был 2018 год. То, конечно, мы из «Беларусьфильма» выгребли все, что касается этой тематики. И понятно, там был и «Снайпер», понятно, что там был «Немец». Мы все эти фильмы показывали у себя в сетке. Это вызвало у подрастающего поколения, 2018 год, мальчишки на улице останавливали и говорили, покажите, пожалуйста, нам фильмы о войне. Мы понимали, что на самом деле это актуально. Но почему-то «Беларусьфильм» за это время, вот с 90-х лет, он как-то растерял, наверное, свой этот бренд. Хотя он используется и режиссерами из России, и актерами из России, и продюсерами, как некая такая площадка.

Александр Ефремов:

Дело в том, что очень много молодых людей, которые работали на киностудии, после того, как оказалось, что мы уже живем в разных странах, они предпочли оказаться в России. Но, тем не менее, именно за это время мы и потеряли штат, который надо каким-то образом восстанавливать, учить людей. Киностудия – это же производство, которое требует высочайшего профессионализма со стороны и продюсеров, и режиссеров, и всех остальных членов группы, каждый должен знать свою работу. Вот как у вас, я смотрю, ребята стоят, они работают, они знают, что делать, вам не надо как бы им указывать, куда направлять камеру, кого снимать. Они снимают. Они знают. Это штат уже. Это уже готовая группа, которую можно приглашать на производство полнометражной картины, телесериала. Но для этого нужны сценарии. Хорошие сценарии. Для этого нужны идеи. Хорошие идеи. Глубокие, серьезные идеи. Как выживает Театр-студия Киноактера? Александр Осенко:

Как выживает ваш Театр-студия? Александр Ефремов:

По-разному выживаем. Но есть спектакли, которые серьезные. «Дядя Ваня», «Пигмалион». Александр Осенко:

Всегда ли так было хорошо, как сейчас? Александр Ефремов:

Нет, не всегда. Начиналось очень сложно все, когда я пришел туда. Александр Осенко:

Но в 90-е не думали о культуре вообще практически. Александр Ефремов:

Думали о культуре, но думали в другом контексте. Потому что то, что происходило на улицах, что происходило в парламенте в тогдашнем, это было гораздо важнее и значительнее того, что можно показать на сцене. И сейчас думаешь о том, а что показать такое? Почему я говорю о современности, о возможной современности телекино… Надо рассказывать и показывать о том, что с нами сейчас происходит, о том, что со страной творится, что творится в окружающем мире. Это надо показывать, этим надо заниматься. Мы же живем как у Никиты Михалкова в картине Басилашвили говорит: кругом война, а мы как в детской. Но это должно людей как-то по-другому мобилизовать для существования в такое время, в такой стране. То, о чем говорит Президент, о том, что надо работать. Он говорит о том, что не считайте, что все уже решено. Не ждите то, что с вами может произойти, а просто работайте, трудитесь. Это касается и театра, и кино в равной степени.

Александр Осенко:

В 90-е не много людей ходили в театр, были озадачены элементарными проблемами: что поесть, как поесть, как на это заработать. Александр Ефремов:

У нас была цифра контрольная. Я об этом уже не раз говорил. У меня было 13. Я заходил в начале спектакля в зал. Увидел, что сидят люди с интересом, ждут, их было 13. Я думаю, вот и хорошо, что 13. Давайте играть. Сейчас если бы такое случилось, я бы расстроился. Александр Осенко:

Какие вы слова находили в то время для актеров? Какие слова вы находите сейчас? Александр Ефремов:

Работай, ты профессионал. Играй. Выходи и играй. Это справедливо.

Сколько стоит поставить спектакль? Александр Осенко:

Как живет театр сейчас с точки зрения экономики? Вот всякие вот эти вот постановления, 60 % театр возмещает, 40 % – государство. Александр Ефремов:

Это если будет, потому что сейчас 50 на 50 пока. И очень хочется, что Александр Григорьевич оставит именно такой процент – пополам. Потому что мы приспособились, как бы так сказать. Александр Осенко:

Культура может быть самоокупаема или это дотационные исключительные вещи? Александр Ефремов:

Нет, может, кто-то думает иначе, по-другому. Я точно знаю, что это невозможно. У нас билеты демократичные, на эти спектакли способна ходить публика самая разнообразная и самая демократичная. Она нас больше всего интересует. И то, что у нас сейчас происходит, мы выполняем план. Немножко перевыполняем даже. Но все равно средства для постановки спектаклей... Вот я хочу поставить «Чайку», она будет стоить как минимум 80 тысяч рублей. Это минимальное. Надо найти эти деньги. Очень трудно это сделать у нас. Потому что меценатство у нас, так сказать, оно существует, но тоже ограниченно. Александр Осенко:

Но есть же друзья театра, назовем их так. Александр Ефремов:

Друзья есть, денег нет. Обновлять репертуар крайне необходимо, а если не будет новых постановок, то это минус. О чем мечтает Александр Ефремов? Александр Осенко:

О чем мечтает Александр Васильевич Ефремов? Александр Ефремов:

Хочу, чтобы все хорошо было у дочки, чтобы внучка подрастала, чтобы жена не сильно беспокоилась по моему поводу, чтобы я был покрепче, поздоровее, чтобы сложилась у меня история с фильмом, чтобы я поставил спектакль. Это все какое-то такое, но это как раз то, чем я живу. Фантазировать по поводу своей жизни, у меня уже не тот возраст, я хочу успеть что-то сделать, сделать побольше. Александр Осенко:

Оглядываясь назад, есть те моменты, которые хотелось бы исправить? Александр Ефремов:

Конечно, конечно есть. Александр Осенко:

А творческие?

Александр Ефремов:

Творческие – нет, я не отказываюсь от того, что я сделал, и не буду отказываться. Да, есть вещи, которые я смотрю, свои фильмы, и иногда так, вдруг возникает момент, когда я отворачиваюсь от экрана, думаю, и это ты сделал? Зачем? Это просто неправильно решенные сцены, неразумно осознанные, непонятые артистами сцены. И ты ничего не добился... Ругаюсь с собой, да. Опять же, возраст позволяет с какими-то вещами примириться. Мы компенсируем потом. Александр Осенко:

Вы о своем возрасте так деликатно говорите, но на самом деле еще жить и жить. Александр Ефремов:

Хорошо бы. Александр Осенко:

У вас есть чему учиться, и хотелось бы на самом деле, чтобы вы передавали свою науку молодому поколению, чтобы сохранялась преемственность человеческая и профессиональная. Профессиональная — это вторичное, человеческая. Александр Ефремов:

Я просто вижу, что вы по-настоящему заинтересованы в нашем разговоре, и мне это очень приятно, потому что я вижу, что я говорю человеку, который понимает и который точно так же, как и я, осознает мною сказанное. Я с удовольствием приехал.