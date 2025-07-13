Какое кино нужно современному зрителю? Ефремов рассказал, как достичь успеха

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

В 1894 году в Александринке, в императорском театре, состоялась премьера пьесы «Чайка» по Чехову. Это был провал, грандиозный провал. И Станиславский, который абсолютно не понимал и не очень любил Чехова, все-таки решил по настойчивой просьбе Немировича-Данченко, поставить «Чайку». Играют очень серьезные силы. Выясняется, неожиданно плохо воспринятый спектакль, но пройдет немножко времени и выяснится, что именно в этом спектакле сформировались все тенденции Станиславского о самостоятельном независимом русском театре. И оказалось, что это первая пьеса за всю историю драматического театра России, которая поведала жителям этой страны о современности. Они впервые увидели себя на сцене. Это стало событием, грандиозным событием, потому что после этого Чехов, «Чайка» стала культовым спектаклем. Я полагаю, что сейчас одно из наших возможных средств – это снимать кино о нас самих, о том, что с нами происходит в этой стране, именно сейчас и в это время, в котором мы живем. Это будет тем обязательным, состоявшимся участием искусства в жизни страны, которое так необходимо.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

То есть зритель должен увидеть и переживать вместе с главным героем все то, что происходит?

Александр Ефремов:

Да.