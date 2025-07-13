Как снять качественный сериал? Вот несколько советов от эксперта

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Мы готовы помочь кинопроизводству, мы готовы помочь «Беларусьфильму». Дайте рецепт продюсеру с телевидения, как снимать сериалы. Расставьте акценты, на что обратить внимание, потому что просто финансировать не хочется.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:

Сценарий, прежде всего. Можно снимать военное кино. Это наша история, но это очень дорого сейчас. Когда я снимал «Снайпера», был разрушен Мирский замок. Стоял на территории Минска завод раздолбанный. У меня там прекрасно получился Сталинград. У меня великолепно получилось, это не хвастовство, просто действительно фактуры были убедительные очень.

Александр Осенко:

Натуральные декорации.

Александр Ефремов:

Да. Потом надо сотрудничать не только с актерами, которые существуют у нас в республике. Сейчас как раз период времени становления, чтобы можно было пригласить российских актеров. Они, конечно, бывают очень жадные иногда, но без этого никак не обойдешься.

Александр Осенко:

Недавно услышал такое мнение, что сериалы снимать – это не очень престижно, что большой полный метр – это круто, а сериалы – это так, халтура. С чем я не согласен.

Александр Ефремов:

Самые грандиозные успехи западного кинематографа – это сериалы. Люди на Западе, выдающиеся режиссеры не стесняются снимать сериалы, а наши, значит, говорят, что это не престижно. Они предполагают, наверное, что это та бездна мелодрам или милицейских сюжетов, где гоняются одни и те же люди. То в одном фильме он играет милиционера, то в другом фильме он играет бандита, и беспрерывно это идет на экране. Нужно понимать, для чего вы этот сериал снимаете. Не для того, чтобы заработать денег, в конце концов, но и для этого тоже. Но есть задача какая-то, художественная задача, которую вы ставите для себя. Нельзя же все время говорить о том, что кругом все не так, как хотелось бы.