О кино 90-х, белорусской культуре и новых фильмах – Александр Ефремов в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:

Судя по тому, что здесь на столе, я вижу, что-то очень сложное для меня приготовили. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Все очень простое.

Александр Осенко:

А кто в вашей жизни был тем самым режиссером? Александр Ефремов:

Спросил меня: как фамилия? Я говорю: Ефремов. – «Ефремов? Ну ты и дал». Александр Осенко:

А почему вы остались в Беларуси? Александр Ефремов:

Тепло тут, по душе. Александр Осенко:

Ну в 1990-е не думали о культуре вообще практически.

Александр Ефремов:

То, что происходило на улицах, было гораздо важнее и значительнее того, что можно показать на сцене. Александр Осенко:

Каким был «Беларусьфильм» в то время? Александр Ефремов:

К черту традицию. Мы сделаем все по-новому. Мы сделаем так, как никто никогда не делал. Александр Ефремов:

Благодаря Александру Григорьевичу сохранился наш театр, потому что во всех республиках театр киноактера закрыли, а в нашей он остался.