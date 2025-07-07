О кино 90-х, белорусской культуре и новых фильмах – Александр Ефремов в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино.
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:
Судя по тому, что здесь на столе, я вижу, что-то очень сложное для меня приготовили.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Все очень простое.
Александр Осенко:
А кто в вашей жизни был тем самым режиссером?
Александр Ефремов:
Спросил меня: как фамилия? Я говорю: Ефремов. – «Ефремов? Ну ты и дал».
Александр Осенко:
А почему вы остались в Беларуси?
Александр Ефремов:
Тепло тут, по душе.
Александр Осенко:
Ну в 1990-е не думали о культуре вообще практически.
Александр Ефремов:
То, что происходило на улицах, было гораздо важнее и значительнее того, что можно показать на сцене.
Александр Осенко:
Каким был «Беларусьфильм» в то время?
Александр Ефремов:
К черту традицию. Мы сделаем все по-новому. Мы сделаем так, как никто никогда не делал.
Александр Ефремов:
Благодаря Александру Григорьевичу сохранился наш театр, потому что во всех республиках театр киноактера закрыли, а в нашей он остался.
Александр Осенко:
Я мечтаю, чтобы у меня получилось так же, как у вас, снять когда-нибудь какой-нибудь фильм.
Александр Ефремов:
Работай, ты профессионал.
Александр Осенко:
Просто финансировать не хочется.
Александр Ефремов:
Критерий один – талант.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 13 июля, на РТР-Беларусь в 10:15.