«Правки должны касаться принципиально важных вещей». Александр Ефремов рассказал о цензуре в своей работе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, а вы с цензурой в своем творчестве сталкивались?
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино, художественный руководитель Театра-студии Киноактера:
Я довольно давно работаю, но какого-то жесткого внимания ко мне со стороны цензуры припомнить не могу. Я делал то, что хотел. Я делал так, как хотел. И снимал фильмы так, как хотел, и спектакли ставлю так, как считаю нужным.
Григорий Азаренок:
А самоцензура?
Александр Ефремов:
Это отдельный вопрос. Если вы говорите о цензуре, которая мучает интеллигенцию, как вопрос, не мучает она интеллигенцию, честно, если сказать. Интеллигенция этим как-то меньше занята. Потому что самоцензура, если ты настоящий художник, если ты творец по большому счету, то эта самоцензура автоматически должна быть рождена в тебе. Режиссер ты, предположим, или художник, или писатель, у тебя должна быть позиция. Точная, безупречная позиция. Когда, как говорят люди, любившие красивое словцо, умирать можно только за то, во что ты веришь, чем ты живешь. Поэтому это требует не только от художников цензуры подобного рода. Это вообще обращение к гражданину любой страны. Если ты определился в том смысле, что ты любишь, что ты ненавидишь, за что ты борешься, что ты поддерживаешь или против чего ты возражаешь, наверное, это и есть самоцензура.
Григорий Азаренок:
А вот как вы отреагировали бы, если вас назначит сейчас какой-нибудь государственный комитет, вы там будете работать над сценарием, принесете, вам скажут, знаете, спасибо большое, очень хорошо, но вот здесь, вот здесь и вот здесь нужны правки. Почему? Потому что человек вот так считает в этом комитете.
Александр Ефремов:
Смотря какой человек так считает. Если он для меня авторитет, я, пожалуй, послушаю и постараюсь его убедить или он убедит меня по поводу этих несуществующих правок. Но дело в том, что правки должны касаться каких-то принципиально важных вещей для меня и для него тоже. Тогда я соглашусь. А мелочи – это профессия. А профессионалов, к сожалению, становится все меньше и меньше, поэтому в этом смысле я не согласился бы с цензурой подобного рода.
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