В Московском районе прошла медиа-акция «Время выбрало нас»

Вопросы на знание этапов предстоящей электоральной кампании и развития политической системы Беларуси на современном этапе. Масштабная медиа-акция «Время выбрало нас» прошла в Московском районе. На одной площадке около сотни студентов и учащихся Московского района. Для них провели викторину на знание Конституции. На встречу также пригласили экспертов, которые пояснили присутствующим основы избирательного права и электорального суверенитета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Воронко, воспитатель детского №564 Минска: Вся молодежь собралась, чтобы мы поддержали нашу Беларусь. В принципе приобщают молодежь для того, чтобы нам все более детально объяснили, разъяснили. Я считаю, что очень интересная и познавательная программа.

Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов: Мирное небо над головой нам досталось очень большой кровью, поэтому наша молодежь должна все это чувствовать и понимать. Конечно же, делая свой выбор, знать, за что она голосует. Чтобы она точно была уверена, что она голосует за сильную и процветающую Беларусь.

Игорь Цыбин, председатель Московской районной организации РОО «Белая Русь»:

Главная цель этого мероприятия – конечно же, поддержать активность нашей молодежи. Сегодня нашу молодежь отличает активная гражданская позиция. Самое главное – они хотят быть в центре внимания важного политического события. Им нравится участвовать в различных мероприятиях культурной направленности, которых в нашей стране сейчас проходит очень много.

Такой же интерактив пройдет на следующей неделе в студенческой деревне. Молодежь готовит интересную и познавательную программу. Участие примут студенты вузов Московского района.