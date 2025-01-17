Сколько объектов планирует обновить «Белоруснефть» в 2025-м – ответил Александр Драгун

Электрокарам – зеленая улица. До тотального перехода белорусской транспортной сферы на электричество еще далеко, но мировые тренды и собственный опыт свидетельствуют – наша страна на правильном пути. Об этом и многом другом поговорили гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов
Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов:
Если взять статистику, за последние 10 лет в среднем в стране реконструировалось 15 автозаправочных станций. В 2025 году запланированы у «Белоруснефти» реконструкция 12 заправочных станций, строительство 3 новых, строительство 8 газовых заправочных станций, модернизация 6 торговых залов, строительство 251 зарядной станции или же 11 супербыстрых зарядных комплексов и 170 зарядных станций отдельно.
Подробности в видео.