Сколько объектов планирует обновить «Белоруснефть» в 2025-м – ответил Александр Драгун

Электрокарам – зеленая улица. До тотального перехода белорусской транспортной сферы на электричество еще далеко, но мировые тренды и собственный опыт свидетельствуют – наша страна на правильном пути. Об этом и многом другом поговорили гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов