Депутат Мингорсовета рассказал, сколько электромобилей может обслуживать сеть «Маланка»

Александр Драгун:

Вы знаете, мы сегодня вообще наблюдаем, как мировой автопром получает какую-то трансформацию. Кто производил автомобили, начал производить гибридные автомобили, кто-то просто электромобили. Этот тренд набирает обороты. И сегодня многие уже производители за последние два года сделали так, что коннектор впускной в электромобиль уже позволяет проходить от 80 до 150 киловатт. Это говорит, что зарядка идет от 14 минут на 100 километров до 7 минут. Многие передовые уже производители сделали так, что электромобиль может заряжаться и на 100 километров за 3 минуты. Поэтому супербыстрые зарядные комплексы собой представляют 350 киловатт, и уже сегодня доступна зарядка для современных брендов электромобилей бизнес-класса и среднего класса. В ближайшие два года эта возможность появится и у бюджетных электромобилей. Сегодня мы дополнительно, как я уже сказал, 11 супербыстрых зарядных комплексов в 2025 году введем в Республике Беларусь. Это около 80 электрозарядных станций супербыстрых, которые позволят до 100 километров заряжать электромобиль за 3 минуты.

Подробности в видео.