Депутат Мингорсовета рассказал, сколько электромобилей может обслуживать сеть «Маланка»
Электрокарам – зеленая улица. До тотального перехода белорусской транспортной сферы на электричество еще далеко, но мировые тренды и собственный опыт свидетельствуют – наша страна на правильном пути. Об этом и многом другом поговорили гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
А сколько электромобилей в целом способна обслужить сегодня сеть «Маланка»? Какая есть пропускная способность? Я знаю, что страх любого автомобилиста – это не доехать до электрозаправочной станции.
Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сеть «Маланка» сегодня может обслуживать 31 тысячу электромобилей при 8-часовой загрузке.
Наталья Надольская:
Продвинутых автовладельцев становится все больше, они не хотят долго ждать своей очереди на заправку, как обстоят дела с развитием супербыстрых АЗС?
Александр Драгун:
Вы знаете, мы сегодня вообще наблюдаем, как мировой автопром получает какую-то трансформацию. Кто производил автомобили, начал производить гибридные автомобили, кто-то просто электромобили. Этот тренд набирает обороты. И сегодня многие уже производители за последние два года сделали так, что коннектор впускной в электромобиль уже позволяет проходить от 80 до 150 киловатт. Это говорит, что зарядка идет от 14 минут на 100 километров до 7 минут. Многие передовые уже производители сделали так, что электромобиль может заряжаться и на 100 километров за 3 минуты. Поэтому супербыстрые зарядные комплексы собой представляют 350 киловатт, и уже сегодня доступна зарядка для современных брендов электромобилей бизнес-класса и среднего класса. В ближайшие два года эта возможность появится и у бюджетных электромобилей. Сегодня мы дополнительно, как я уже сказал, 11 супербыстрых зарядных комплексов в 2025 году введем в Республике Беларусь. Это около 80 электрозарядных станций супербыстрых, которые позволят до 100 километров заряжать электромобиль за 3 минуты.
Подробности в видео.