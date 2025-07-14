Как формируется бюджет Минска – ответил специалист

Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства.
О том, как работают налоги, и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Бюджетная система и налоговая – это понятия, которые очень связаны между собой. Как формируется бюджет Минска?
Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», депутат Минского городского Совета депутатов:
Бюджет города Минска был утвержден 20 декабря 2024 года решением сессии Минского городского Совета депутатов № 96. Общая цифра его составляла более 11,3 миллиарда рублей. Наполнение бюджета на 99 % происходит за счет доходов, которые формируются именно в столице. То есть бюджет самодостаточный. Как он наполняется: 47 % бюджета практически – это подоходный налог с физических лиц. 32 % – это налог на прибыль, 7 % – налоги на собственность и все остальные. 1 % – это только безвозмездная помощь. Поступления, которые поступают в город Минск. Поэтому достаточно эффективно он наполняется и всегда с темпом роста.
Подробности в видео.