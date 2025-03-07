В Беларуси ввели первые запреты на посещение лесов. Причина – сложившаяся пожароопасная обстановка из-за аномально теплой весны и катастрофической нехватки влаги в почве. Такие условия поспособствовали разгару лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние сутки зафиксировано более трех десятков инцидентов, в результате которых пострадало порядка 65 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная борьба с пламенем развернулась в Брестской области. Туда спасательная бригада за стуки выезжала 20 раз. Накануне пожары были зафиксированы во всех областях, кроме Витебской. МЧС и Министерство лесного хозяйства были готовы к таким ситуациям.
Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Люди, которые сегодня находятся на дежурствах, это во всех лесничествах, лесхозах все лесопожарные команды дежурят, это 1000 людей, которые круглосуточно будут во всеоружии, чтобы выбывать к местам возможных возгораний в экосистемах. 400 камер сегодня в автоматическом режиме отслеживают всю территорию Беларуси, что позволяет нам выявлять пожары сразу, как дым поднимется выше кромки леса.
При этом фиксируются и факты весенних палов. Контролирующие органы напоминают, что поджигание сухой травы ведет не только к административной ответственности, но и уголовной. Штраф за нарушение может достигать 30 базовых величин (это 1260 рублей).