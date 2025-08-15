Вопросы распределения бюджета города на 2025-й обсудили на XII сессии Мингорсовета

От развития медицины до создания инновационных проектов. Сегодня, 15 августа, на XII внеочередной сессии Мингорсовета депутаты обсудили вопросы распределения бюджета столицы на 2025 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Доходные поступления Минска составляют более 180 миллионов рублей. Основные средства пойдут на развитие более значимых проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры города. Это социальные объекты, а также содержание улично-дорожной сети. Кроме того, в Мингорисполкоме подвели итоги развития столицы за первое полугодие и внесли изменения в инвестиционную программу на текущий год.

Александр Драгун, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Мингорсовета:

Исходя из статистики, из роста и динамики поступлений, в доходную часть бюджета поступает более 180 миллионов 100 тысяч рублей, которые будут вовлечены в нужное направление. Более 105,5 миллиона уйдет на инвестиционную программу. Более 40 миллионов уйдет на здравоохранение, около 16 миллионов уйдет на систему ЖКХ, 6,2 миллиона – на культуру, где-то 5,1 миллиона – на здравоохранение, 635 тысяч уйдет на инновационный фонд Мингорисполкома и, соответственно, все остальные средства распределятся на более важные направления.

Также Мингорсовет объявил о старте конкурса гражданских инициатив, которые реализуют в 2026 году. Заявки на участие принимают по 1 ноября. К слову, в 2024 году было подано 50 заявок.