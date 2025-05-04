Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси

Работники лесного хозяйства Беларуси организовали автопробег по знаковым местам Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны на этих землях базировались пять партизанских бригад. Фашисты неоднократно пытались захватить их. В ходе карательных операций погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки деревень. Участники автопробега почтили память погибших героев и возложили цветы к мемориалам. Маршрут пролегал через Ивьевский и Воложинский районы.

Ирина Когут, заместитель генерального директора по идеологической работе РУП «Белгослес»:

Идя по местам боевой славы, думаю, каждый из нас вспоминает своих предков. Сегодня важно помнить свою историю, чтить память погибших, которые воевали в Великой Отечественной войне. Принесли нам свободу и независимость. Необходимо помнить, какой ценой досталась нам эта Победа.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Со всей республики поприезжали наши лесохозяйственные учреждения. Мы хотим показать им эти места. Поскольку есть известные места, которые часто посещаются, а вот такие обелиски, одиночные памятники сожженным деревням – их, как правило, видят только редкие туристы, которые заезжают в эти отдаленные места. Именно для того, чтобы почтить память каждого, кто погибал, освобождая нашу белорусскую землю.