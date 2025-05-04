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Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси

04 мая 2025 07:32
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Работники лесного хозяйства Беларуси организовали автопробег по знаковым местам Налибокской пущи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси-2

В годы войны на этих землях базировались пять партизанских бригад. Фашисты неоднократно пытались захватить их. В ходе карательных операций погибли тысячи бойцов и мирных жителей, уничтожены десятки деревень. Участники автопробега почтили память погибших героев и возложили цветы к мемориалам. Маршрут пролегал через Ивьевский и Воложинский районы.

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси-4

Ирина Когут, заместитель генерального директора по идеологической работе РУП «Белгослес»:
Идя по местам боевой славы, думаю, каждый из нас вспоминает своих предков. Сегодня важно помнить свою историю, чтить память погибших, которые воевали в Великой Отечественной войне. Принесли нам свободу и независимость. Необходимо помнить, какой ценой досталась нам эта Победа.

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси-6

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Со всей республики поприезжали наши лесохозяйственные учреждения. Мы хотим показать им эти места. Поскольку есть известные места, которые часто посещаются, а вот такие обелиски, одиночные памятники сожженным деревням – их, как правило, видят только редкие туристы, которые заезжают в эти отдаленные места. Именно для того, чтобы почтить память каждого, кто погибал, освобождая нашу белорусскую землю. 

Автопробег по знаковым местам Налибокской пущи организовали работники лесного хозяйства Беларуси-8

Финальной точкой в маршруте стал партизанский лагерь, где доподлинно воссоздали быт народных мстителей в годы оккупации Беларуси.

# Великая Отечественная война # День Победы # Александр Драгун

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