За сутки 36 очагов возгораний! В Беларуси бушевали лесные пожары
Первые невероятно теплые весенние выходные для большинства белорусов – повод отдохнуть на природе. А вот для тех, кто эту природу защищает профессионально, начало «горячей поры», которая при определенных обстоятельствах может превратиться в «горячую». Весенние палы травы, пикники на лесной опушке – вот лишь некоторые факторы опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арина Попова предупреждает.
Едва дым появляется над кромкой леса, к месту возгорания спешат сотрудники МЧС и лесхозов. Из-за порывистого ветра, аномально теплой погоды и критической нехватки влаги в почве сохраняется высокая угроза возникновения пожаров. Ситуация на постоянном контроле профильных служб.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
На территории Боровлянского спецлесхоза все пожарно-химические станции будут работать по третьему классу пожарной опасности. Кроме того, что будут дежурить пожарные расчеты, будут работать рейдовые группы, которые будут посещать участки, примыкающие к лесу сельхозназначения, где могут возникнуть сельхозпалы.
Как правило, горят поймы рек и водоемов, а также болота и сельхозугодья. За минувшие сутки спасатели выезжали на тушение очагов 36 раз. Масштабы бедствия, по предварительной оценке Минлесхоза, 64 гектара. С трудностями столкнулись во всех областях, опасность миновала лишь Витебскую.
Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
По Минской области зафиксировано два загорания. Это в Червенском районе и в Столбцовском районе. По Столбцовскому району площадь 10 метров квадратных, по Черенскому району 200 метров квадратных. Первое загорание, все были они 6 марта, оба были во второй половине дня. Ранняя весна для нас не была этой неожиданностью, все наши структурные подразделения были готовы к этому и в плановом режиме готовились.
Помогает в охране леса и система видеонаблюдения – 400 камер удаленно следят за состоянием лесных угодий. Наша страна первой в Европе ввела эту систему. Сотрудники МЧС полагаются не только на технику, но и богатый опыт. В том числе международный. Наша авиация была задействована в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.
Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
В рамках международной помощи нами привлечен грант Китайской Народной Республики около 2 миллионов долларов. И этот проект будет реализован в этом году. Денежные средства будут направлены на закупку средств пожаротушения и усиления материально-технической базы Гомельской и Брестской областей, как наиболее подверженных лесным пожарам и наиболее сложных в пожарной обстановке.
Подробности в видео.