За сутки 36 очагов возгораний! В Беларуси бушевали лесные пожары

Первые невероятно теплые весенние выходные для большинства белорусов – повод отдохнуть на природе. А вот для тех, кто эту природу защищает профессионально, начало «горячей поры», которая при определенных обстоятельствах может превратиться в «горячую». Весенние палы травы, пикники на лесной опушке – вот лишь некоторые факторы опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза: На территории Боровлянского спецлесхоза все пожарно-химические станции будут работать по третьему классу пожарной опасности. Кроме того, что будут дежурить пожарные расчеты, будут работать рейдовые группы, которые будут посещать участки, примыкающие к лесу сельхозназначения, где могут возникнуть сельхозпалы.

Как правило, горят поймы рек и водоемов, а также болота и сельхозугодья. За минувшие сутки спасатели выезжали на тушение очагов 36 раз. Масштабы бедствия, по предварительной оценке Минлесхоза, 64 гектара. С трудностями столкнулись во всех областях, опасность миновала лишь Витебскую.

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

По Минской области зафиксировано два загорания. Это в Червенском районе и в Столбцовском районе. По Столбцовскому району площадь 10 метров квадратных, по Черенскому району 200 метров квадратных. Первое загорание, все были они 6 марта, оба были во второй половине дня. Ранняя весна для нас не была этой неожиданностью, все наши структурные подразделения были готовы к этому и в плановом режиме готовились.

Помогает в охране леса и система видеонаблюдения – 400 камер удаленно следят за состоянием лесных угодий. Наша страна первой в Европе ввела эту систему. Сотрудники МЧС полагаются не только на технику, но и богатый опыт. В том числе международный. Наша авиация была задействована в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.