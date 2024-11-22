Депутаты Мингорсовета утвердили Концепцию развития велосипедного движения в столице до 2030-го

К 2030 году в Минске должно быть создано до 380 километров велодорожек и адаптированных для двухколесного транспорта тротуаров. В числе основных направлений развития велодвижения в столице – создание коммуникаций и привязка инфраструктуры к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети. Также на сессии депутаты внесли изменения в бюджет и инвестиционную программу Минска. Казна столицы увеличилась более чем на 170 миллионов рублей за счет налоговых поступлений.