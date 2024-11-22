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Депутаты Мингорсовета утвердили Концепцию развития велосипедного движения в столице до 2030-го

22 ноября 2024 18:44
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Концепцию развития велосипедного движения утвердили депутаты на 7-ой внеочередной сессии Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты Мингорсовета утвердили Концепцию развития велосипедного движения в столице до 2030-го-2

К 2030 году в Минске должно быть создано до 380 километров велодорожек и адаптированных для двухколесного транспорта тротуаров. В числе основных направлений развития велодвижения в столице – создание коммуникаций и привязка инфраструктуры к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети. Также на сессии депутаты внесли изменения в бюджет и инвестиционную программу Минска. Казна столицы увеличилась более чем на 170 миллионов рублей за счет налоговых поступлений.

Депутаты Мингорсовета утвердили Концепцию развития велосипедного движения в столице до 2030-го-4

Александр Драгун, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Мингорсовета:
170 миллионов будет направлено на разные сферы, в том числе на инфраструктуру города, на здравоохранение, на культуру, на образование, на увеличение инновационного фонда. 17 миллионов идет на расходы инновационного фонда, также на отрасль транспорта уйдет более 14,5 миллионов.

Также прошло награждение победителей смотра-конкурса коллективных органов территориального общественного самоуправления. Лучшим стал 42-й КОТОС Советского района.

# Велосипед # Александр Драгун # Государственная политика

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