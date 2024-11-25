В Беларуси скорректировали правила ведения охоты – что изменилось?

Корректировка правил ведения охотничьего хозяйства в Беларуси не повлияет на сохранение популяций медведя и рыси. Отстрел этих животных в особом режиме разрешен указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя документ, в Министерстве лесного хозяйства отмечают, что количество краснокнижных животных за последние годы сильно увеличилось. По некоторым оценкам, в Беларуси насчитывается более тысячи медведей и почти 1,7 тысячи рысей. Участились случаи появления хищников в населенных пунктах. С принятием указа механизм урегулирования численности животных станет более плавным. Национальная академия наук установит минимальную плотность популяции в каждом районе, будет принят лимит изъятия медведей и рыси.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Часто возникают вопросы: не повлияет ли данная новелла в законодательстве на популяцию данных животных, поскольку все-таки они остаются в Красной книге? Очень долго прорабатывался этот проект нормативного правового акта, были общественные обсуждения. Только после того, когда ученые нам согласуют место, где разрешено изымать этот вид, соответственно, это не повлечет за собой вредного воздействия на состояние популяции.

Указом Министерству лесного хозяйства предоставлены полномочия на определение перечня патронов нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи охотничьих животных в зависимости от вида и возраста. Документ вступит в силу через полгода.