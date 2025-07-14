Прямой эфир

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета

14 июля 2025 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников налоговых органов. Это профессиональный праздник людей, которые вносят вклад в экономическое развитие страны. От их четкой, слаженной и грамотной работы зависит благополучие граждан и процветание государства.

О том, как работают налоги, и в какой форме деньги возвращаются плательщикам, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:
На протяжение многих лет социальную направленность сохраняет бюджет Минска. Какая доля предусмотрена на эти нужды?

Какая доля бюджета идёт на социальную сферу – узнали у депутата Мингорсовета-2

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», депутат Минского городского Совета депутатов:
Практически до 50 %, не менее, идет на социальную сферу. Так получается, что каждый четвертый рубль уходит на сферу здравоохранения, каждый пятый где-то – на сферу образования и на ряд других сфер.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Александр Драгун # Бюджет Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Как формируется бюджет Минска – ответил специалист
14 июля 2025 11:48

Как формируется бюджет Минска – ответил специалист

Ким Брейтбург: хотелось бы, чтобы каждый исполнитель демонстрировал свою личность
14 июля 2025 11:27

Ким Брейтбург: хотелось бы, чтобы каждый исполнитель демонстрировал свою личность

Путь в Индию! На форуме в Могилёве расскажут, как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси
14 июля 2025 11:09

Путь в Индию! На форуме в Могилёве расскажут, как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси