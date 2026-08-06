Новости по тегу #Александр Черников

В торжественной церемонии приняло участие и руководство города. В списке те, без кого невозможно представить ни одну площадку: электромонтажники, машинисты кранов, инженеры и водители.
Сегодня компания остается флагманом отрасли: участвует в крупных госпроектах. В числе реализованных – Национальный аэропорт Минск, аэродром в Болбасово и Полоцкая ГЭС.
Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Алесе».
Гостями стали около 200 ребят. Каждый участник смог окунуться в настоящую сказку.
Это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий столицы. Оно специализируется на выпуске столярных изделий из древесины – оконных, дверных блоков.
Комплекс сможет принимать до 15 тысяч человек в день. Уже сейчас идет речь о том, что выставочный центр войдет в тройку крупнейших Европы.
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