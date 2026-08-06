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Новости по тегу #Александр Черников

В Минске в преддверии Дня строителя наградили более 120 лучших представителей отрасли
06 августа 2026 19:23

В Минске в преддверии Дня строителя наградили более 120 лучших представителей отрасли

«Минскпромстрой» торжественно отметил 80-летний юбилей
05 августа 2026 06:31

«Минскпромстрой» торжественно отметил 80-летний юбилей

Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро
27 мая 2026 07:44

Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление
16 декабря 2024 17:40

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление

Руководство столицы встретилось с коллективом «Минскдрева»
14 ноября 2024 19:39

Руководство столицы встретилось с коллективом «Минскдрева»

В Минске завершают строительство одного из крупнейших выставочных центров в Европе
20 сентября 2024 17:49

В Минске завершают строительство одного из крупнейших выставочных центров в Европе

В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы
29 марта 2024 19:21

В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?
25 марта 2024 20:36

«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?
25 марта 2024 20:29

Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%
18 марта 2024 17:17

Новые станции третьей линии метро готовы на 90%

Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем
05 декабря 2023 07:38

Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем

«Введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров». Как движется в Минске очередь нуждающихся в жилье?
05 декабря 2023 07:37

«Введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров». Как движется в Минске очередь нуждающихся в жилье?