Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Такой объект, как метрополитен, является объектом высокого уровня ответственности. Согласно строительным нормам, это объект первого класса сложности. Действительно, подобный объект является эталоном качества. Причем качества не с банальной точки зрения, чтобы там плитка не отваливалась или штукатурка, а именно с той точки зрения, что здесь соблюдение норм напрямую влияет на безопасность людей. Ведь мы прекрасно понимаем, что тоннели метро могут проходить под руслами рек, жилыми домами и в сложных геологических условиях. Поэтому только качественная реализация проектных решений с соблюдением технологии производства работ может обеспечить безопасную эксплуатацию метро. Ни для кого не секрет, что сооружения метрополитена могут использоваться в качестве защитных сооружений по части гражданской обороны.

Екатерина Забенько, СТВ:

То есть до сих пор метро как убежище в случае чего, не дай бог, конечно, но тем не менее технологически в проекте это заложено?