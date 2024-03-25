Тоннели могут проходить в сложных геологических условиях. Как строят метрополитен?

Какие проекты станут главными показателями повышения комфорта жизни минчан? Открытие новых станций метрополитена, перевод водоснабжения на подземные источники, строительство крупных социально значимых объектов, улучшение работы сферы торговли и услуг. О Годе качества в столице поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Такой объект, как метрополитен, является объектом высокого уровня ответственности. Согласно строительным нормам, это объект первого класса сложности. Действительно, подобный объект является эталоном качества. Причем качества не с банальной точки зрения, чтобы там плитка не отваливалась или штукатурка, а именно с той точки зрения, что здесь соблюдение норм напрямую влияет на безопасность людей. Ведь мы прекрасно понимаем, что тоннели метро могут проходить под руслами рек, жилыми домами и в сложных геологических условиях. Поэтому только качественная реализация проектных решений с соблюдением технологии производства работ может обеспечить безопасную эксплуатацию метро. Ни для кого не секрет, что сооружения метрополитена могут использоваться в качестве защитных сооружений по части гражданской обороны.
Екатерина Забенько, СТВ:
То есть до сих пор метро как убежище в случае чего, не дай бог, конечно, но тем не менее технологически в проекте это заложено?
Александр Черников:
Да, эта функция запроектирована.
Екатерина Забенько:
То есть это такой серьезный вклад в копилку Года качества, строительство метрополитена в том числе?
Александр Черников:
Конечно, серьезный вклад. Как я уже сказал, это действительно сложные объекты, на которых приходится решать различные инженерные задачи.
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