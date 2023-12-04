«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже можно подвести какие-то промежуточные итоги года. Возможно, в это самое время где-то сдается дом либо завершается строительство, поэтому эти цифры могут меняться буквально каждый день. Тем не менее на какое количество квадратных метров приросла столица?
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Правительством на 2023 год доведено задание по вводу жилья – 760 тысяч квадратных метров. Сегодня у нас введено 572 тысячи квадратных метров, что составляет более 75 % от годового задания. Принято решение о сокращении объемов строительства жилья в городе Минске. Есть поручение Президента об ограничении численности Минска, поэтому мы планируем и считаем оптимальным количество ввода жилья – около 600 тысяч квадратных метров. Это не говорит о том, что строительная отрасль у нас каким-то образом сворачивается. Нет, напротив, по 2022 году, по результатам октября у нас темп подрядных работ 108 %. То есть сегодня строительная отрасль работает лучше, чем в прошлом году, выполняет больший объем работ.
Екатерина Забенько:
То есть акцент еще на инфраструктуру? То есть строим дома – это хорошо, но нам же нужно развивать еще сады, школы.
Александр Черников:
Дома нужно обеспечивать инженерно-транспортной инфраструктурой, социальными объектами, строить школы, детские сады и прочие сопутствующие объекты.
Развернуто большое строительство. Сколько нового жилья появилось в Московском районе Минска в 2023 году – подробнее здесь.