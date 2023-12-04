«Темп подрядных работ 108 %». Сколько нового жилья появилось в Минске в 2023 году?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Уже можно подвести какие-то промежуточные итоги года. Возможно, в это самое время где-то сдается дом либо завершается строительство, поэтому эти цифры могут меняться буквально каждый день. Тем не менее на какое количество квадратных метров приросла столица?