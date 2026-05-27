Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро
В Минске приступил к работе новый тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Алесе». Задача новой установки – пройти три с половиной километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до «Юбилейной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По габаритам новая машина немного меньше своей сестры. Однако режущие механизмы быстрее и эффективнее справляются с твердыми породами. Буровая установка не просто прокладывает путь, а сразу укрепляет стены железобетонными кольцами.
Роман Шлюгин, заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 предприятия «Минскметрострой»:
Щит представляет из себя сам тоннелепроходческий механизированный щит, состоящий из ротора, 8 электродвигателей, планетарного редуктора, блокоукладчика, так называемого эректора, который монтирует кольца обделки непосредственно в тоннеле, 7 технологических телег для обслуживания комплекса, подачи растворов, подачи электроэнергии, подачи смазки, выдачи породы.
Будущий участок линии включит три станции – «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Последняя, расположенная в районе площади Бангалор, станет пересадочной на четвертую, кольцевую линию столичной подземки.
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас есть серьезные планы по ускорению строительства метро. Как я уже говорил о том, что сегодня нормативная база по строительству именно сложившаяся. Но мы сегодня видим, что некоторые моменты уже можно сегодня, с учетом прошедшего времени, наработанного опыта, кое-что можно и оптимизировать. Не исключено, что это будет не последний тоннелепроходческий комплекс. Вполне возможно, будут закуплены еще, когда мы уже выйдем на четвертую линию.
Стоимость строительства километра подземки в Минске примерно в два раза ниже мировых цен. Акцент на возведении станций метро – без излишеств. Главное – комфорт и безопасность граждан.