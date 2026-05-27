Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро

В Минске приступил к работе новый тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Алесе». Задача новой установки – пройти три с половиной километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до «Юбилейной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По габаритам новая машина немного меньше своей сестры. Однако режущие механизмы быстрее и эффективнее справляются с твердыми породами. Буровая установка не просто прокладывает путь, а сразу укрепляет стены железобетонными кольцами.

Роман Шлюгин, заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 предприятия «Минскметрострой»:

Щит представляет из себя сам тоннелепроходческий механизированный щит, состоящий из ротора, 8 электродвигателей, планетарного редуктора, блокоукладчика, так называемого эректора, который монтирует кольца обделки непосредственно в тоннеле, 7 технологических телег для обслуживания комплекса, подачи растворов, подачи электроэнергии, подачи смазки, выдачи породы. Будущий участок линии включит три станции – «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Последняя, расположенная в районе площади Бангалор, станет пересадочной на четвертую, кольцевую линию столичной подземки.