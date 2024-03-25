«Повышает комфорт пассажиров». Когда откроются новые станции Зеленолужской линии?

Какие проекты станут главными показателями повышения комфорта жизни минчан? Открытие новых станций метрополитена, перевод водоснабжения на подземные источники, строительство крупных социально значимых объектов, улучшение работы сферы торговли и услуг. О Годе качества в столице поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Говоря о комфорте жизни в Минске, нельзя не вспомнить столичный метрополитен. Конечно же, за последнее время мы заметили, что совещания с вашим участием по этой теме стали проходить чаще. Уже готовность 90 % трех станций Зеленолужской линии, и в 2024 году уже планируется сдача объекта. Расскажите, как дела продвигаются там?

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Да, сегодня уровень готовности данных станций порядка 90 %. Работает большое количество людей, переходим к отделочным работам на сегодняшний момент. Все основные сложные инженерные задачи решены. Екатерина Забенько:

Чем современный метрополитен отличается от предшественников в общем, помимо того что станции стали гораздо более современными? Они становятся более безопасными, учитывая то, что есть такие экраны? Александр Черников:

При проектировании и строительстве метро в первую очередь делается упор на технологичность, практичность и экономичность. Вместе с тем сегодня применяются новшества, которые раньше на первых двух линиях не применялись. На третьей линии метро для повышения безопасности и предотвращения падения человека на рельсы применяются автоматизированные двери. Повышен сам по себе уровень автоматизации, на третьей линии машинист уже значительно меньше участвует в управлении поездом. При устройстве тоннелей сегодня используется высокоточная обкладка при строительстве тоннелей, она собственного производства метростроя. На третьей линии применен уже новый тип шпал. Вместо деревянных старых используются сегодня блоки на резиновой подкладке, которые уменьшают вибрацию и дольше служат. Уменьшение вибрации, динамических нагрузок привело к тому, что на сегодняшний момент рельсы не просто стыкуются между собой практически вплотную, как это было раньше. Сегодня рельсы свариваются между собой, что, естественно, повышает комфорт пассажиров во время движения.