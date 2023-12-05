«Введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров». Как движется в Минске очередь нуждающихся в жилье?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

На сегодня 132 тысячи квадратных метров жилья введено, что составляет порядка 80 % от задания. Из указанного объема с господдержкой введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров при задании в 160 квадратных метров, что составляет 64 % от плана. Действительно очередь сокращается. Государственными предприятиями в Минске не строится коммерческого жилья. Все жилье, которое строится, строится для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, для многодетных и прочих категорий. На сегодня у нас коммерческое жилье строят некоторые коммерческие структуры, которые берут эти площадки на аукционах.

Читайте также:

«Превышение нормативного срока». Много ли долгостроев в Минске?

«Застройщик сорвал все сроки». На каком сейчас этапе строительство долгостроя на Грушевке?

«Строительство жилья для нуждающихся». Где в Минске появятся новые дома?