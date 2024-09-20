В Минске завершают строительство одного из крупнейших выставочных центров в Европе

Уникальный объект не только для Беларуси. В Минске завершается строительство международного выставочного центра. Его общая площадь – 37 тысяч квадратных метров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Для открытой выставочной экспозиции выделены почти 2,5 гектара. Внутри будет два зала. Такие масштабы позволят проводить самые крупные выставки в нашей стране. При строительстве используются современные оборудование и материал. В основе концепции – образ крыльев птицы в полете. Фасад украшает национальный орнамент. Комплекс сможет принимать до 15 тысяч человек в день. Уже сейчас идет речь о том, что выставочный центр войдет в тройку крупнейших Европы.

Антон Русакевич, директор компании застройщика: Это будет один из самых новаторских и инновационных объектов по системам безопасности. Будут предусмотрены самые новейшие системы, которые используются в мире.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Все строительство идет нормальными темпами. На объекте работает около 300 человек. Работа организована в двухсменном режиме. На сегодняшний момент в каких-то проблемных вопросах, препятствующих успешной реализации проектов не существует. Все вопросы решены или решаются в рабочем порядке.

Также, в здании выставочного центра разместят офисные помещения, конференц-залы и большой конгресс-холл в виде амфитеатра.