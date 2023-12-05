Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Каковы масштабы жилого комплекса «Минск-Мир» в рамках Минска. Мне кажется, он прям серьезную территорию занял.