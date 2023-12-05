Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Каковы масштабы жилого комплекса «Минск-Мир» в рамках Минска. Мне кажется, он прям серьезную территорию занял.
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Комплекс «Минск-Мир» – это действительно масштабный микрорайон. Это больше 300 жилых домов, все они практически многоэтажные. Инвестор переходит к финальной стадии. Почти все микрорайоны, кварталы у нас раскрыты. На сегодня у нас строится комплекс – Международный финансовый центр – состоящий из пяти зданий. Самое высокое из которых – это 42 этажа. В рамках этого комплекса предусмотрены и детские садики, и школы, и дополнительные социальные объекты. И станция метро строится, которая будет способствовать, чтобы жители этого района могли без проблем добраться в другие районы.
Екатерина Забенько:
Как и, собственно говоря, к другим развивающимся районам также предусматривается в том числе транспортная инфраструктура. За что люблю «Минск-Мир» – проезжаешь мимо, а там почти над каждым домом развеваются белорусские флаги. В этом плане они, конечно, молодцы.
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