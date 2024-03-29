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В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы

29 марта 2024 19:21
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Новые корпуса больниц, онкоцентр и пять детских садов. В столице активно строятся и проектируются соцобъекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По инвестпрограмме Минска 2024 года в разделе «Здравоохранение» 14 медучреждений.

В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы-1

Так, уже в начале апреля перед пациентами распахнет свои двери новый уникальный корпус четвертой больницы. Сейчас в здании завершаются отделочные работы и проводится монтаж оборудования. Здесь разместятся нефрологическое, три урологических и отделение радиоизотопной диагностики, а также операционный блок. Целый этаж отведут для лабораторной диагностики. Корпус оснастят высокотехнологичным уникальным оборудованием.

В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы-4

Владимир Сиренко, заместитель главного врача по хирургии 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:
Из ожидаемых вещей, важных для города, – новые аппараты дистанционного дробления. Можем побеждать камни любой локализации, плотности и расположения. Любые виды лапароскопических и малоинвазивных методик лечения мочекаменной болезни. В принципе, вся эндоурология, онкоурология.

В новом корпусе 4-й больницы в Минске завершаются отделочные работы-7

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Четвертая больница находится в высокой степени готовности. Строительная готовность близка к 100 %, основные работы уже завершены. Все оборудование, которое необходимо для этого объекта, уже находится на объекте. Тяжелое оборудование монтируется. Проводятся пусконаладочные работы.

Что касается конечной мощности, новый корпус сможет принимать одновременно около полусотни нефрологических пациентов и 180 урологических.

# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Черников # Новости Минска и Минской области

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