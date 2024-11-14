Руководство столицы встретилось с коллективом «Минскдрева»

Строительные предприятия столицы наращивают темп роста производства. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководства города с трудовым коллективом «Минскдрева», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий столицы. Оно специализируется на выпуске столярных изделий из древесины – оконных, дверных блоков. В 2024 году план по производству планируют увеличить. Только оконных блоков здесь выпустят свыше 13 тысяч. В основном продукция идет на внутренний рынок. Например, часть конструкций, выпускаемых предприятием, использовали при реконструкции здания кинотеатра «Победа» в Минске. В планах предприятия – запустить линию по выпуску детского игрового оборудования.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Основное их производство – производство дверей, окон. Поэтому все это востребовано, все это применяется на наших стройках. Строительная отрасль Минска также развивается. У нас практически все предприятия плюсуют по темпам роста. У нас и все показатели инвестиций в основной капитал, и подрядные работы – они все выше 100 процентов.

Предприятия столицы внедряют инновационные технологии. Так, на возводимой площадке городского технопарка, что на Партизанском проспекте, открыли предприятие по выпуску легких стальных тонкостенных конструкций. Их уже используют при строительстве инфекционной больницы.