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В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление

16 декабря 2024 17:40
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Время чудес, тепла и милосердия. В столице дали старт благотворительному марафону «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление-2

Театрализованное представление прошло в Минском государственном дворце детей и молодежи. Гостями стали около 200 ребят. Каждый участник смог окунуться в настоящую сказку. А юные артисты подготовили хореографические и вокальные номера. Также в программе мастер-классы, игры, фотозоны и другие активности.

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление-4

Доминика Машель, учащаяся средней школы № 116 имени М.В. Фрунзе:
Мне понравилось мероприятие тем, что тут очень громко, большая музыка и можно порисовать, поиграть и повеселиться, поразговаривать. Очень классные актеры. 

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление-6

Арсений Залога, учащийся средней школы № 116 имени М.В. Фрунзе:
Я не пожалел, что я сюда пришел. Мастер-классы мне тоже очень понравились. Вообще очень красивое место, нам понравилось.

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление-8

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Городские власти и власти страны уделяют очень много внимания развитию детей. Строится много школ с бассейнами, детские сады, детские центры. Всяческим образом стараемся уделить детям внимание, чтобы они росли умными, здоровыми и счастливыми. 

В столице запланировано более 800 благотворительных мероприятий. Марафон «Наши дети» призван оказать помощь и поддержку наименее защищенным категориям детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление-10

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Работники Мингорисполкома будут принимать участие в посещении домов семейного типа. В уютной, домашней атмосфере будут вместе с ребятами праздновать Новый год. Главы администрации районов принимают участие.

Также новогоднее представление пройдет в Белорусском государственном цирке, а в конце следующей недели состоится городской бал, в котором примут участие ребята, которые добились высоких результатов в учебе.

# Дети # Новый год # Благотворительность # Марина Ильина # Александр Черников

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