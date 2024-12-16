В рамках марафона «Наши дети» в Минске показали сказочное театрализованное представление

Время чудес, тепла и милосердия. В столице дали старт благотворительному марафону «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Театрализованное представление прошло в Минском государственном дворце детей и молодежи. Гостями стали около 200 ребят. Каждый участник смог окунуться в настоящую сказку. А юные артисты подготовили хореографические и вокальные номера. Также в программе мастер-классы, игры, фотозоны и другие активности.

Доминика Машель, учащаяся средней школы № 116 имени М.В. Фрунзе:

Мне понравилось мероприятие тем, что тут очень громко, большая музыка и можно порисовать, поиграть и повеселиться, поразговаривать. Очень классные актеры.

Арсений Залога, учащийся средней школы № 116 имени М.В. Фрунзе:

Я не пожалел, что я сюда пришел. Мастер-классы мне тоже очень понравились. Вообще очень красивое место, нам понравилось.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Городские власти и власти страны уделяют очень много внимания развитию детей. Строится много школ с бассейнами, детские сады, детские центры. Всяческим образом стараемся уделить детям внимание, чтобы они росли умными, здоровыми и счастливыми. В столице запланировано более 800 благотворительных мероприятий. Марафон «Наши дети» призван оказать помощь и поддержку наименее защищенным категориям детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании.