«Превышение нормативного срока». Много ли долгостроев в Минске?

Екатерина Забенько, СТВ: Наверное, ситуация, которая произошла с жилым комплексом «Грушевский посад» – это для Минска скорее исключение, чем правило. То есть такой серьезный срыв сроков строительства. Александр Владимирович в целом по Минску остро ли стоит проблема долгостроев?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня в городе Минске 19 жилых домов, которые строятся с превышением нормативного срока. Домов, которые заслуживают внимания всего лишь буквально три. Это известный дом на Купревича, там сейчас принимаются определенные решения и проводятся исследования. Это свечка около администрации Московского района – mothouse, и третий дом – это «СИ-трейдинг». Все остальные дома – идет превышение нормативного срока буквально от месяца до четырех. То есть эти дома не являются проблемными, они все контролируемые. Это те случаи, где заказчик не смог обеспечить финансированием жилые дома, либо подрядчик не рассчитал свои силы. Все эти дома находятся на контроле. Практически проблемных домов, которые вызывают опасение, сегодня нет.

Екатерина Забенько:

Как раз таки здание «Газпрома», наверное, одно из всех, кто был достаточно громким долгостроем. Я так понимаю, что это здание все-таки возобновлено, там будет строительство или уже ведется?

Александр Черников:

В сентябре 2023 года уже возобновили строительство. Первым делом были демонтированы конструкции, которые за время, пока находился объект на консервации, пришли в негодность. Сегодня там работает 160 человек, осуществляются монолитные работы. Сама концепция практически не поменялась. То есть основная высотка, как она была, – практически больше 180 метров, так и остается в том же виде. Должен быть красивый объект.

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