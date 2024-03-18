Новые станции третьей линии метро готовы на 90%

Новости Беларуси. Готовность трех новых станций метро Зеленолужской линии – 90 %. Их открытие намечено на 2024 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возведение знаковых объектов в столице обсудили на встрече зампреда Мингорисполкома Александра Черникова с коллективом стройтреста № 35. Речь шла также о жилье. В этом году в столице возведут 650 тысяч квадратов. Это почти 70 домов. Больше всего новостроек появится в Октябрьском и Московском районах. Обсудили также работу 35-го стройтреста. В организации остро стоит кадровый вопрос. В связи с большим объемом выполняемых работ требуется все больше специалистов.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы решаем, рассматриваем вопросы строительства арендного жилья – это хороший инструмент удержания кадров. Плюс мы строим общежития. В прошлом году построили общежитие для медиков на 1 300 человек, в этом году мы строим общежитие для студентов. Продолжаем строить общежития и для иных категорий. В этом направлении стараемся работать и дальше.

В стройтресте № 35 трудятся свыше 2,5 тысячи человек. За 2023 год организацией был охвачен широкий спектр строительно-монтажных работ. Сдано 16 объектов. Это блок трансплантации костного мозга 9-й больницы, детские сады в Соколе и Новинках, а также бассейн в микрорайоне Шабаны. Также построено свыше 50 тысяч квадратов жилья.