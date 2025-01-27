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Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ

27 января 2025 17:10
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Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ. Необходимые работы на объектах энергоструктуры уже проведены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич. 

Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ-2

А вот жители Литвы, Латвии и Эстонии эффект от такого шага могут ощутить на собственных карманах. Поскольку власти затратили значительные средства и ресурсы на то, чтобы выйти из энергетического кольца, эксперты прогнозируют рост тарифов на электроэнергию. На работу нашей системы это никак не повлияет, отметил Виктор Каранкевич.

Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
В настоящее время белорусская энергосистема работает в синхронном кольце БРЭЛЛ с Российской Федерацией, странами Балтии, и обеспечивается параллельно работа в рамках всех энергосистем. Беларусь является надежным партнером, в свое время обеспечивала поставки электроэнергии в страны Балтии при наличии потребности в рамках заключенных договоров, в том числе осуществлялась аварийная взаимопомощь отдельным странам в отдельные периоды.

Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ-6

Виктор Каранкевич также сообщил о включении первого энергоблока БелАЭС в сеть. Плановый предупредительный ремонт успешно завершен. Были проведены диагностика и техобслуживание оборудования, различных систем, эксплуатационный контроль трубопроводов и другие мероприятия. Сейчас мощности на первом энергоблоке постепенно увеличивают. Второй работает в штатном режиме.

# АЭС в Беларуси # Виктор Каранкевич

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