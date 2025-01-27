Беларусь готова к выходу стран Балтии из БРЭЛЛ. Необходимые работы на объектах энергоструктуры уже проведены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

А вот жители Литвы, Латвии и Эстонии эффект от такого шага могут ощутить на собственных карманах. Поскольку власти затратили значительные средства и ресурсы на то, чтобы выйти из энергетического кольца, эксперты прогнозируют рост тарифов на электроэнергию. На работу нашей системы это никак не повлияет, отметил Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

В настоящее время белорусская энергосистема работает в синхронном кольце БРЭЛЛ с Российской Федерацией, странами Балтии, и обеспечивается параллельно работа в рамках всех энергосистем. Беларусь является надежным партнером, в свое время обеспечивала поставки электроэнергии в страны Балтии при наличии потребности в рамках заключенных договоров, в том числе осуществлялась аварийная взаимопомощь отдельным странам в отдельные периоды.