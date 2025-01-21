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Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть

21 января 2025 18:13
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Глава государства ознакомился с ходом реконструкции автобусного производства: посетил новый корпус по выпуску пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть-2

Кстати, поручение расширения цеха до площадей автобусного завода Александр Лукашенко принял в непростые дни для Беларуси. Тогда, в 2020-м, нас хотели столкнуть в обочину государственного развития. 

Но и не из таких пертурбаций главе государства приходилось выруливать в начале суверенного пути. Промышленность превращалась в металлолом, а пока рабочие грелись в цехах у костров, номенклатурщики пытались нагреть свои руки на общем наследии.

Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть-4

Делают по принципу самолетов, но обыватель скажет, ну не космос же. Но и компетенция, и расширение автобусного производства – это совсем новый кейс для МАЗа. И очень успешный. Импортные линии могли бы окупаться десятилетиями, а главное, это деньги на счету. 

Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Подробнее.

При общем показателе рентабельности в 8 %, пассажирский транспорт достигает 10 %. Повышать эту цифру собираются за счет локализации производства.

Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть-6

– Любыми судьбами думай, каким путем мы это чудо будем у себя иметь.
– Да-да, работаем.
– Опыт есть, школа есть, надо потихоньку начинать делать.

Развитие белорусской промышленности – это поступательное движение без остановки. Новый проект – свой двигатель. 

Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легковые автомобили, вы, наверное, слышали, уже начали испытания. В ближайшее время посмотрю, что мы там изобрели. Наши легковые автомобили. Даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас все есть. Мы к этому времени подтянули, создали станции для заправки этих автомобилей, подзарядки электрические. Все создали. И атомная станция подошла. То есть у нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. 

Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси. Или расширять будем в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка ниже Могилева, южнее, где можно построить эту станцию. Лишней электроэнергии не бывает. Мы всегда потребим. Вы посмотрите, есть электроэнергия, мы начали строить жилье с электрическим обогревом.

Я посещал эти построенные дома, экспериментально мы начинали, с людьми разговаривал – они радуются. Ну да, мы немножко там по цене поработали. Люди платят с удовольствием. Это та же цена, что и по природному газу, даже чуть дешевле. Надо на это ориентироваться? Надо. И если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью.

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # АЭС в Беларуси

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