Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть

Глава государства ознакомился с ходом реконструкции автобусного производства: посетил новый корпус по выпуску пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, поручение расширения цеха до площадей автобусного завода Александр Лукашенко принял в непростые дни для Беларуси. Тогда, в 2020-м, нас хотели столкнуть в обочину государственного развития. Но и не из таких пертурбаций главе государства приходилось выруливать в начале суверенного пути. Промышленность превращалась в металлолом, а пока рабочие грелись в цехах у костров, номенклатурщики пытались нагреть свои руки на общем наследии.

Делают по принципу самолетов, но обыватель скажет, ну не космос же. Но и компетенция, и расширение автобусного производства – это совсем новый кейс для МАЗа. И очень успешный. Импортные линии могли бы окупаться десятилетиями, а главное, это деньги на счету. Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Подробнее. При общем показателе рентабельности в 8 %, пассажирский транспорт достигает 10 %. Повышать эту цифру собираются за счет локализации производства.

– Любыми судьбами думай, каким путем мы это чудо будем у себя иметь.

– Да-да, работаем.

– Опыт есть, школа есть, надо потихоньку начинать делать. Развитие белорусской промышленности – это поступательное движение без остановки. Новый проект – свой двигатель.