Лукашенко: даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас всё есть

Глава государства ознакомился с ходом реконструкции автобусного производства: посетил новый корпус по выпуску пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства ознакомился с ходом реконструкции автобусного производства: посетил новый корпус по выпуску пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, поручение расширения цеха до площадей автобусного завода Александр Лукашенко принял в непростые дни для Беларуси. Тогда, в 2020-м, нас хотели столкнуть в обочину государственного развития.
Но и не из таких пертурбаций главе государства приходилось выруливать в начале суверенного пути. Промышленность превращалась в металлолом, а пока рабочие грелись в цехах у костров, номенклатурщики пытались нагреть свои руки на общем наследии.
Делают по принципу самолетов, но обыватель скажет, ну не космос же. Но и компетенция, и расширение автобусного производства – это совсем новый кейс для МАЗа. И очень успешный. Импортные линии могли бы окупаться десятилетиями, а главное, это деньги на счету.
Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Подробнее.
При общем показателе рентабельности в 8 %, пассажирский транспорт достигает 10 %. Повышать эту цифру собираются за счет локализации производства.
– Любыми судьбами думай, каким путем мы это чудо будем у себя иметь.
– Да-да, работаем.
– Опыт есть, школа есть, надо потихоньку начинать делать.
Развитие белорусской промышленности – это поступательное движение без остановки. Новый проект – свой двигатель.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легковые автомобили, вы, наверное, слышали, уже начали испытания. В ближайшее время посмотрю, что мы там изобрели. Наши легковые автомобили. Даже БЕЛАЗ начал делать электромобили. У нас все есть. Мы к этому времени подтянули, создали станции для заправки этих автомобилей, подзарядки электрические. Все создали. И атомная станция подошла. То есть у нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии.
Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с Президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси. Или расширять будем в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка ниже Могилева, южнее, где можно построить эту станцию. Лишней электроэнергии не бывает. Мы всегда потребим. Вы посмотрите, есть электроэнергия, мы начали строить жилье с электрическим обогревом.
Я посещал эти построенные дома, экспериментально мы начинали, с людьми разговаривал – они радуются. Ну да, мы немножко там по цене поработали. Люди платят с удовольствием. Это та же цена, что и по природному газу, даже чуть дешевле. Надо на это ориентироваться? Надо. И если мы построим вторую станцию, мы полностью обеспечим людей и по транспорту, и по жилью.