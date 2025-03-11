В Гродно может появиться памятный знак в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. С такой инициативой выступили участники спасательной операции. Предложение они озвучили исполняющему обязанности губернатора Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев 11 марта принимал граждан в Большой Берестовице. Ликвидаторы уже реализовали подобную инициативу на районном уровне – в парке в Берестовице установлен единственный в регионе памятный знак. А к 40-й годовщине техногенной катастрофы намерены расширить масштаб до уровня областного центра. Все же сегодня в Гродненской области проживают свыше 3,5 тысячи ликвидаторов и пострадавших от той страшной аварии.

Григорий Неплюев, председатель правления отделения Белорусского республиканского общественного объединения «Ветераны Чернобыля» по Гродно и Гродненской области: Мы обращались с просьбой о выделении места в городе Гродно. Ликвидаторы согласны сами, если не будет поддержки государства или, может, сделать, чтобы частично государство помогло, потому что это же не личная трагедия ликвидаторов, нельзя забывать о таких людях. Эскизов очень много, примеров очень много, есть на что смотреть, переработать и предоставить.

Юрий Караев, исполняющий обязанности председателя Гродненского облисполкома:

К ликвидаторам Чернобыля мы испытаем все уважение. И какую огромную цену именно Республика Беларусь понесла в ликвидации последствий этой трагедии. У нас постоянно глава государства в эту неделю всегда объезжает районы, пострадавшие от Чернобыля, и обращает на это внимание. Лишняя копейка есть – вкладывается именно в эти районы.

В ходе приема граждан и прямой телефонной линии жители региона поднимали самые разные вопросы: были жалобы на мобильную связь в деревнях и дорожные неурядицы. Родители школьников из Берестовицы благодарили за строительство бассейна. Поступали и просьбы. Например, помочь вернуть утраченную награду участнику Великой Отечественной войны. Все вопросы взяты на контроль.