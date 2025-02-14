Лукашенко: мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта

Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга. Сегодня на «Интеграле» работают порядка 6 тысяч человек. С кадрами проблем нет. Молодой коллектив, хорошая зарплата. Об этом Президенту во время экскурсии по производству рассказывает генеральный директор.

Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Мы здесь формируем пленки, толщиной одного атомного слоя. Для понимания, это в 30 тысяч раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Вот что такое, Александр Григорьевич, микроэлектроника.

Андрей Буйневич:

Это наш сборочный цех – начало сборочного производства происходит отсюда. Мы берем такую кремниевую пластину, которая уже разрезана на отдельные микросхемы. А дальше будут технологические цепочки. Мы их корпусируем в корпуса, чтобы это уже было конечное готовое изделие. Вот здесь вся наука.

Андрей Буйневич:

Машина посадки кристалла – это машина производства нашего «Планара». Робот берет кристалл с этой пластины и садит его в корпус методом эклектической пайки. Корпус разогревается до температуры 420 градусов и уже крепится к самому корпусу. 100% наш отечественный станок.

Микроэлектроника – важнейшая тема для всего мира. И в условиях санкций мы уделяем ей приоритетное значение. Начиная от подготовки кадров до внедрения новых технологий. Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать.