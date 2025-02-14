Лукашенко: мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта
Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.
Сегодня на «Интеграле» работают порядка 6 тысяч человек. С кадрами проблем нет. Молодой коллектив, хорошая зарплата. Об этом Президенту во время экскурсии по производству рассказывает генеральный директор.
Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл – управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Мы здесь формируем пленки, толщиной одного атомного слоя. Для понимания, это в 30 тысяч раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Вот что такое, Александр Григорьевич, микроэлектроника.
Андрей Буйневич:
Это наш сборочный цех – начало сборочного производства происходит отсюда. Мы берем такую кремниевую пластину, которая уже разрезана на отдельные микросхемы. А дальше будут технологические цепочки. Мы их корпусируем в корпуса, чтобы это уже было конечное готовое изделие. Вот здесь вся наука.
Андрей Буйневич:
Машина посадки кристалла – это машина производства нашего «Планара». Робот берет кристалл с этой пластины и садит его в корпус методом эклектической пайки. Корпус разогревается до температуры 420 градусов и уже крепится к самому корпусу. 100% наш отечественный станок.
Микроэлектроника – важнейшая тема для всего мира. И в условиях санкций мы уделяем ей приоритетное значение. Начиная от подготовки кадров до внедрения новых технологий.
Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы можем на этом рынке конкурировать, это наше огромное достижение. Поэтому необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие. На этом предприятии это делают. Хотелось бы, чтобы это было на всех предприятиях. Нужна постоянная опережающая модернизация предприятий, инвестирование в кадры. Деньги на это мы обязаны изыскать. Надо не только развиваться вглубь, но и расширяться. Я привожу пример: мы же никогда не занимались атомной энергетикой – построили атомную станцию. Это полная новинка. И сегодня мы не просто эксплуатируем эту станцию сами, мы уже можем обойтись без привлечения кадров со стороны. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой страны. Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции без всякой помощи при комплектовании другой стороны.
В современных условиях не секрет, что определяющее значение имеют технологии. И те, кто ими обладают, могут диктовать свои правила и условия. Потому имеющийся опыт, в частности в микроэлекторонике, мы будем развивать. Тем более все, что производим сегодня востребовано. А раз есть спрос, то и предложений должно стать больше!
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