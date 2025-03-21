Исаченко о перспективах строительства новой АЭС в Беларуси: мы заинтересованы, чтобы площадка была у нас

Сильные регионы – сильная страна. Беларусь уже много лет следует этой очень мудрой стратегии, когда ставку в развитии делают не только на столицу с огромными возможностями по определению, но и на глубинку, открывая по максимуму потенциал разных уголков страны. Государственная программа развития припятского Полесья, формат «Один район – один проект» из этой серии. И вот 21 марта у главы государства предметный разговор о Могилевской области. Александр Лукашенко принял с докладом губернатора и помощника Президента по этому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской области есть все необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко.

Процесс майнинга требует энергозатрат и здесь логично возникает мысль о том, как их уменьшить. Тем более, что во время недавнего официального визита Президента нашей страны в Россию снова звучал вопрос о строительстве второй атомной электростанции в Беларуси. Не секрет, что в преддверии появления первой одной из возможных площадок рассматривалась та, что в Могилевской области. Что слышно сейчас?