На первом энергоблоке БелАЭС начался планово-предупредительный ремонт

Планово-предупредительный ремонт начался на первом энергоблоке БелАЭС. В соответствии с международной практикой эта процедура ежегодно проводится на каждом технологическом комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для поддержания безопасности и надежности оборудования.

В рамках мероприятий специалисты выполнят плановое техобслуживание, диагностику и ремонт, проверят состояние конструкций, сварных соединений и трубопроводов. Кроме того, сотрудники заменят отработавшее ядерное топливо на свежее. Это важнейшая часть предстоящих работ. Напомним, первый энергоблок белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Это уже третий планово-предупредительный ремонт технологического комплекса.