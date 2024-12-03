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На первом энергоблоке БелАЭС начался планово-предупредительный ремонт

03 декабря 2024 10:47
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Планово-предупредительный ремонт начался на первом энергоблоке БелАЭС. В соответствии с международной практикой эта процедура ежегодно проводится на каждом технологическом комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для поддержания безопасности и надежности оборудования.

На первом энергоблоке БелАЭС начался планово-предупредительный ремонт-2

В рамках мероприятий специалисты выполнят плановое техобслуживание, диагностику и ремонт, проверят состояние конструкций, сварных соединений и трубопроводов. Кроме того, сотрудники заменят отработавшее ядерное топливо на свежее. Это важнейшая часть предстоящих работ. Напомним, первый энергоблок белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Это уже третий планово-предупредительный ремонт технологического комплекса.

# АЭС в Беларуси

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